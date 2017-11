65 CONDIVISI Condividi Tweet

Luana Colussi torna in tv dopo 14 anni e lo fa ospite di Eleonora Daniele. La conduttrice simbolo degli anni Novanta ha scelto Storie italiane per il suo ritorno sul piccolo schermo. Indossatrice e fotomodella negli Ottanta, debuttò con Il gioco dei 9 al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Poi vennero tanti successi come Una rotonda sul mare, Paperissima, la sit-com Andy e Norman con Zuzzurro e Gaspare, tre edizioni di Bellissima, la trasmissione domenicale Paese che vai. “Anche il cinema, quello ‘vero’, mi ha cercato. Ma tutti i copioni che mi hanno proposto prevedevano parti di nudo e poco altro”, aveva rivelato tempo fa.

“Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in televisione grazie a Raimondo Vianello che mi scelse per Il gioco dei 9”, ha raccontato a Storie italiane. “Da lì ho iniziato un percorso ma che è sempre stato segnato da questo modo di fare televisione, un po’ perché vengo da una famiglia dove di base c’è la normalità e la semplicità, valori che ho ritrovato con lui e Sandra Mondaini. Quella è per me la televisione”.

A inizio anni Duemila Colussi è praticamente scomparsa dal mondo dello spettacolo. Ha preferito accantonare la tv per una semplice ragione: fare la mamma a tempo pieno. Oggi, a 52 anni, ha due figlie adolescenti di 13 e 15 anni. Per loro ha rinunciato alle proposte di reality che le sono arrivate. “Sarebbe contrario a tutto ciò che ho insegnato loro”, ha spiegato.

Il teatro potrebbe essere il suo futuro? “So che cosa vuol dire farlo: significa stare tanto via da casa, fare le tournee. È una cosa che avevo fatto quando ero da sola e non avevo figli. Adesso ho due bambine che non lascerò mai”. L’unico che potrebbe stuzzicarla per un clamoroso rientro è Carlo Conti. Al termine dell’intervista, infatti, Colussi ha lanciato un appello (canterino) al conduttore per portarla a Tale e Quale Show. Sarebbe una reunion a vent’anni da Va ora in onda. Dopo aver rilanciato Maurizio Ferrini, Eleonora riuscirà nell’impresa anche con Luana? La puntata di Storie italiane è disponibile su RaiPlay.