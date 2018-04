Luca Argentero e Claudio Amendola ancora insieme in Hotel Gagarin

33 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora insieme sul set, ma questa volta di un film diverso: Luca Argentero e Claudio Amendola saranno i protagonisti di Hotel Gagarin. Quest’ultimo è il primo lungometraggio di Simone Spada, il quale ha fatto molta gavetta per arrivare fin qui. Il regista ha, infatti, lavorato al fianco di molti volti noti come Claudio Caligari, Ivano De

Matteo, Leonardo Pieraccioni, Gabriele Mainetti, Gennaro Nunziante e Wilma Labate. Il film sarà nelle sale italiane il prossimo 24 maggio, prodotto da Lotus Production e distribuito da Altre Storie.

Luca Argentero e Claudio Amendola in Hotel Gagarin: trama e cast

Non solo Amendola e Argentero, ma anche Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy popoleranno il cast di Hotel Gagarin. Si tratta di una commedia divertente e fuori dalle righe che parla di amicizia e sogni nel cassetto.

Luca Argentero e Claudio Amendola hanno già lavorato insieme ne Il Permesso, ma la trama stavolta sarà totalmente diversa. La pellicola descrive la storia di 5 italiani spiantati e in attesa del grande momento che vengono inviati in Armenia a girare un film. Appena arrivati sul posto scoppia la guerra e, nel trambusto generale, il produttore scappa coi soldi. I protagonisti resteranno bloccati all’Hotel Gagarin, tra boschi e neve, ma troveranno un modo originale di divertirsi andando incontro ad un’inaspettata felicità.

Argentero e Amendola: tempo di festeggiamenti

Sia Argentero che Amendola hanno un motivo per festeggiare. Il primo compie 40 anni oggi, il secondo festeggia la sua squadra del cuore, la Roma, che ha battuto il Barcellona in Champions con un risultato incredibile. L’attore romano non ha potuto fare a meno di contenere la sua felicità postando sui social una foto allo stadio con Edoardo Leo, Max Giusti e Riky Memphis in un clima di totale esultanza.