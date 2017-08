1 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Bizzarri è il nuovo presidente di Palazzo Ducale a Genova. L’attore comico e presentatore è stato annunciato alla guida della più importante istituzione culturale della città ligure. “Sarà l’attore Luca Bizzarri il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale”, si legge in una nota ufficiale della Regione Liguria.

“Il nome è stato indicato in maniera concorde dal Comune di Genova e da Regione Liguria ed è stato comunicato oggi al termine di un incontro a cui hanno preso parte il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi e il sindaco di Genova Marco Bucci”.

Non è la prima volta che l’ex Iena, famoso per il lavoro in coppia con Paolo Kessisoglu, si confronta con un ruolo pubblico. Nel 2016 era entrato nell’Assemblea del teatro Stabile di Genova, su indicazione dell’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo.

Con Bizzarri al Ducale, la cultura in Liguria è sempre più “pop”. La sua nomina, infatti, segue quella di Carlo Antonelli alla direzione del museo d’arte contemporanea di Villa Croce. Ex direttore di Rolling Stone, Wired e GQ, Antonelli è uno strano outsider fuori da ogni schema. Come Luca, che la politica l’ha sempre presa per i fondelli nelle celebri copertine di Dimartedì. E continuerà a farlo: “continuerò a perculare” il governatore regionale Giovanni Toti (che l’ha fortemente voluto), “lo giuro”, ha scritto su Facebook.

“Ho detto sì, alla fine di mille pensieri, per un motivo soltanto: perché sono genovese e qualsiasi genovese, davanti alla possibilità concreta di impegnarsi per la propria città, avrebbe detto sì”, ha aggiunto. Nonostante gli impegni con il ritorno di Camera Cafè, “parto per questa avventura conscio dei miei limiti, convinto che se nella mia vita mi fossi fermato davanti a ‘forse questo non lo so mica fare’ non avrei fatto nulla delle cose che ho fatto e che mi hanno portato fino a qui”.

“Userò la fantasia, l’esperienza che ho accumulato negli anni, la passione che mi lega a tutte le forme di spettacolo, intrattenimento e cultura”. Per questa carica ha battuto la concorrenza di Vittorio Sgarbi e Carlo Freccero. “Che sfida. Che onore. Mi mangeranno vivo. Un sacco di gente godrà se le cose andranno male. Accetto”.