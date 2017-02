0 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Giurato assolto dall’accusa di diffamazione. È finita così l’odissea giudiziaria del popolare giornalista e conduttore Rai, scagionato dal giudice Luca Ghedini Ferri. Gli attacchi che Giurato aveva rivolto a una collega – che gli erano costati una causa per diffamazione e il rinvio a giudizio – non sono stati ritenuti offensivi dal giudice, mentre di diverso parere era stato il Gip.

La vicenda risale al 2009, quando l’allora volto di Unomattina era ospite al programma L’Arena. Giurato non aveva gradito il servizio realizzato da Lella Volta, giornalista di Matrix che aveva rivolto domande ritenute inopportune (“perché siete lì?”, “perché non mangiate?”) ai terremotati dell’Aquila, costretti a dormire all’aperto dopo il sisma. Una “poveraccia”, una “povera idiota”, una “mela marcia”: così Giurato bollò la Volta.

Luca Giurato assolto: scagionato anche Giletti

Nei guai era finito anche Massimo Giletti, presentatore dell’Arena e ritenuto dal Gip responsabile dell’accaduto: in quanto conduttore della trasmissione, avrebbe dovuto stemperare gli atteggiamenti dei presenti in studio. Anche lui è stato scagionato da ogni accusa: il giudice ha motivato la sua decisione ritenendo le domande di Lella Volta del tutto “prive di senso” e “assurde”, tali da giustificare la reazione di Giurato.

“Per poche mele marce stiamo criminalizzando un lavoro straordinario”, aveva detto Giurato dopo il servizio di Lella Volta, rea di aver messo in cattiva luce l’operato della Protezione civile. “Quelle povere idiote sono andate lì con il microfono in mano a dire: ‘Perché non ha mangiato oggi?’. Ma stiamo scherzando? Ma è una poveraccia quella!”. Per il gip queste frasi erano “un esempio di linciaggio morale”.

Le motivazioni del giudice

Non per Ghedini Ferri, secondo il quale le offese di Giurato “sono rivolte al servizio” svolto dalla giornalista, non alla sua intera carriera. Estrarle dal contesto, ad avviso del tribunale, “vuol dire attribuirgli un significato più offensivo di quello effettivo”. Ha prevalso dunque la linea della legale Myriam Caroleo Grimaldi, che ha difeso con successo il giornalista Rai. Gli avvocati della Volta, Marco Farina e Salvatore Pino, hanno invece annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.