1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’episodio Come voleva la prassi del Commissario Montalbano ha raccolto su Rai1 11,3 milioni di spettatori e il 44,1% di share. È il miglior risultato di una fiction negli ultimi 15 anni di tv. Un record assoluto: con questo dato è stata superata la soglia di un miliardo di spettatori, sommando gli ascolti di tutte le puntate andate in onda nei 18 anni di storia della serie basata sui romanzi di Camilleri. Nonostante questi numeri impressionanti, Luca Zingaretti difende Montalbano.

L’attore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e in un messaggio affidato al suo profilo Instagram, ha voluto ribadire come il successo non sia così naturale come appare. “Montalbano non è un brand. È una serie tv composta da tanti film, frutto del sudore, della passione e della bravura di tutti quelli che ci lavorano a vario titolo. Il suo successo NON è scontato”, ha scritto. “Se da anni conquistiamo la fiducia di tanti – italiani e stranieri – è perché non molliamo mai”.

Luca Zingaretti difende Montalbano: le sue parole

Il pensiero di Zingaretti si è poi rivolto ai veri artefici di questo clamoroso boom d’ascolti: gli spettatori. “Senza questo pubblico, che ci regala tempo, stima e affetto noi non saremmo niente. E tutto il lavoro sarebbe vano”, ha specificato. “Grazie, grazie, grazie allora a tutti quelli che, seguendoci, ci fanno andare avanti e crescere da così tanto tempo! Se una costellazione è bella e luminosa è merito delle stelle. E le nostre stelle sono loro”.