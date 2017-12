151 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Zingaretti tra Montalbano e la musica ha l’imbarazzo della scelta. Ricevendo il Premio Latin Artis come attore italiano più popolare di tutti i Paesi del Sudamerica, il Commissario più famoso della tv ha annunciato le novità che lo vedranno impegnato nel 2018. Dagli schermi al canto.

Proprio nella serata di mercoledì 6 dicembre è stato ospite di Music, la trasmissione di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Lui che “sorcino” lo è stato dagli esordi, ha sorpreso il pubblico con una passionale cover di I migliori anni della nostra vita.

“Tu sei proprio un sex symbol, devi farci pace con questa cosa. Ho visto che gli occhi delle signore si sono illuminati”, gli ha detto il conduttore in apertura d’intervista. Nel raccontare com’è diventato attore e come la recitazione gli abbia salvato la vita, Zingaretti ha anche affrontato la sua “parte oscura”. “Viene fuori quando gioco a pallone: mi trasformo e divento una bestia”, ha detto.

Ad incantare, però, è la sua voce. “Sanremo da cantante? Favoleggiando, meglio i club”, ha dichiarato all’Ansa in occasione del Premio Latin Artis. Meglio tornare ad indossare i panni di Salvo. I due nuovi episodi di Montalbano, Amore e La giostra degli scambi, sono pronti: andranno in onda tra febbraio e marzo su Rai 1. Ma non solo.

Luca Zingaretti tra Montalbano e la musica

“Cambiare è il desiderio di ogni attore ma lo è anche seguire così a lungo un personaggio come questo”, ha spiegato. “Viene da uno scrittore, che non pensa al successo di pubblico, va per conto suo. Io ogni volta mi rimetto lì con la stessa curiosità di vedere cos’è cambiato. Come in tutti i gialli che si rispettano, Camilleri riesce a raccontare anche il Paese in cui viviamo. Fare il punto nave ogni volta è un grande privilegio”.

In arrivo, però, c’è anche tanto cinema. Vedremo Zingaretti in tre nuovi film. Per ora non si sbottona troppo. Rivela soltanto che a gennaio arriverà Il vegetale di Gennaro Nunziante, dove recita al fianco di Fabio Rovazzi. Una commedia che definisce “un bell’esperimento”.