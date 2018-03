18 CONDIVISI Condividi Tweet

Ad uno sguardo attento non sarà sfuggito il momento di gelo che è intercorso tra Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback durante la puntata di Che tempo che fa di lunedì 12 marzo. La causa di questo imbarazzo? Una frase ‘inadeguata’ che la mitica comica e scrittrice, spalla di Fabio Fazio, ha rivolto alla futura sposa di Bossari.

La gaffe che non tutti hanno notato: è imbarazzo tra Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

La causa scatenante di questo breve botta e risposta – avvenuto davanti alle telecamere ma con una certa discrezione – è stato un discorso sui ritocchini chirugici e, in particolare, un’operazione di questo genere che di recente la co-presentatrice del programma Rai ha subito.

La Littizzetto, nell’ambito scherzoso e ironico a cui ha abituato il pubblico di Che Tempo Che Fa, ha chiesto alla regia di inquadrare il bel primo piano della futura signora Bossari. Grazie ad un veloce confronto, ha fatto notare a tutti che la sua immagine è cambiata: il neo che la bella svedese aveva sempre avuto sul labbro – quasi un segno caratteristico – è sparito.

Ed è vero, è così: la modella ha affrontato un’operazione chirurgica per rimuoverlo. Il tono tra Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback lasciava intendere che il ritocchino sia stato di natura puramente estetica e, quindi, dovuta ad un atto di vanità.

La reazione della futura moglie di Daniele Bossari dopo la frase scherzosa della comica

Successivamente, però, il team di Striscia La Notizia ha messo in luce un particolare ‘nascosto’: a quanto pare, informa il tg satirico, la spiegazione è di carattere medico. Una gaffe che ha finito con il far sbottare la Lagerback – solitamente sempre molto riservata, discreta e sorridente, con una frase tra i denti durante la messa in onda del programma di Fazio: “Grazie per aver spiattellato le mie cose personali…“.