Lucrezia Lante della Rovere ricorda Marina Ripa di Meana, scomparsa il 5 gennaio 2018. L’attrice, figlia di Alessandro dei duchi Lante della Rovere e della proletaria che si fece principessa, ha pubblicato sui social una foto e un ricordo per la mamma, morta a 76 anni dopo una lunga lotta contro il tumore.

Marina Elide Punturieri, questo il suo nome alla nascita, ha espresso al figlio adottivo Andrea Cardella la sua ultima volontà prima della morte: la cremazione e nessun funerale. Il suo dolore si unisce ora a quello della sorella.

“Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!”, ha scritto Lucrezia Lante della Rovere sul suo profilo Instagram. Marina se n’è andata grazie alla legge sul biotestamento: ha scelto di “tornare alla terra” senza ulteriori e inutili sofferenze.

Oltre alla figlia, anche altri personaggi del mondo del cinema e della tv hanno ricordato una donna simbolo che ha sempre vissuto controcorrente. Dopo le parole di Lucrezia, sono arrivate quelle dell’ex genero, Luca Barbareschi. L’ultima volta che l’aveva vista era in teatro: lei si era presentata in sedia a rotelle, “ma sempre bellissima, curatissima, elegantissima”.

“Accogliendola in sala mi è venuto spontaneo esclamare: ‘Marina sei qui!’. E lei mi ha risposto: ‘Certo! Non rinuncio a una prima! Non posso mica morire da sola a casa, davanti alla tv! Se devo morire, muoio combattendo’”, ha raccontato Barbareschi al Corriere della Sera.

L’attore e produttore ha parlato anche di quando viveva con Lucrezia e di quelle liti “divertenti” con la ex suocera: “E pensare che quando vivevo con Lucrezia, lei mi chiamava il ‘ceffo’. Perché quando madre e figlia litigavano, e faceva piangere Lucrezia, mi arrabbiavo e la minacciavo dicendo che se succede di nuovo, vengo da te e ti picchio. Lei mi rispondeva per le rime: ‘Ci credo che lo fai, sei un ceffo!’”.