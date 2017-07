6 CONDIVISI Condividi Tweet

Un infelice siparietto quello che ha portato la bella attrice di Xena a scrivere un post polemico su Facebook: Lucy Lawless accusa gli italiani di razzismo raccontando un episodio avvenuto a Lucca davanti ai suoi stessi occhi, e il post sta già diventando virale.

Lucy Lawless accusa gli italiani di razzismo:

“Stavo camminando per Lucca dietro a sei ragazzi italiani ben vestiti di un’età compresa tra i 18 e i 19 anni. Un ragazzo nero passa sopra la sua bicicletta. Uno dei ragazzi fa il verso dello scimpanzé e applaude con le sue mani sopra la sua testa in modo rumoroso. Urla: “Gabon!”. Un altro ragazzo si unisce a questi gesti con un terzo urlo in armonia minacciosa, con lenti applausi. Gli altri ragazzi sorridono ma non si uniscono ai gesti razzisti. Forse non sanno come affrontare meglio questa situazione.”

A quel punto la bella ‘principessa guerriera‘ del piccolo schermo si lascia sfuggire qualcosa: “Orribile, veramente orribile’ gli ringhio contro. I ragazzi sono scioccati dal fatto che un adulto così vicino all’episodio li rimproveri. Fossi stata più preparata o fossi stata in grado di parlare meglio in italiano gli avrei spiegato con calma come le passate generazioni di italiani fosse immigrati nei nostri Paesi e che il loro comportamento di questa sera sia stata una forma di terrorismo.”

Non stupisce, d’altra parte, che l’attenzione di un’attrice internazionale verso le tensioni razziali sia sempre alta, dato che la stessa Hollywood è spesso accusata di essere razzista, specialmente quando si parla di Oscar.

Il gruppetto di ragazzi non ha scampo: il giudizio di Xena è tagliente

Ecco le considerazioni finali in cui Lucy Lawless accusa gli italiani di razzismo: “Loro hanno effettivamente e collettivamente terrorizzato un giovane nero che non era vestito da fighetto come loro. Forse gli piace questa idea, probabilmente no. Più probabilmente stanno solo scaricando il loro testosterone su una persona che hanno percepito più debole nel modo in cui gli scimpanzé affrontano le prede da cacciare. E non c’è dubbio su chi fossero gli scimpanzé in questo contesto.“