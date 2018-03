0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ludovica Caramis valletta della Corrida di Carlo Conti: a rivelarlo è un’indiscrezione riportata da TvBlog. Showgirl romana di origini greche, Ludovica affiancherà il conduttore nella nuova edizione del programma creato da Corrado. Esplosa nel 2009 dopo aver partecipato a Miss Italia grazie alla fascia di Miss Deborah Lazio, Caramis è arrivata nelle prime 20 posizioni e proclamata Miss Rocchetta Bellezza. Ha visto la sua carriera fare un bel balzo in avanti quando è stata scelta nel 2011 come “professoressa” del programma tv L’Eredità. Caramis ha sposato il calciatore Mattia Destro il primo settembre 2014 e ora la attende una nuova sfida accanto al conduttore principe di casa Rai.

Ludovica Caramis valletta della Corrida di Carlo Conti

Dopo aver lasciato L’Eredità per dedicarsi alla famiglia, Ludovica ha fatto soprattutto la modella. Carlo Conti non deve essersi dimenticato di lei e del periodo trascorso insieme al game show di Rai 1. Così l’ha scelta per il ritorno del programma che fu di Corrado. Non si conosce ancora l’inizio ufficiale del varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. Secondo i rumors che arrivano da viale Mazzini, la trasmissione dovrebbe partire il 27 aprile, per evitare di scontrarsi con l’Isola dei Famosi su Canale 5.

Ludovica Caramis, su Instagram l’ultimo saluto a Frizzi

La notizia della presenza di Ludovica alla Corrida arriva proprio nel giorno della morte di Fabrizio Frizzi. Caramis aveva trascorso diverse stagioni al suo fianco all’Eredità e ha voluto ricordare il conduttore con un lungo post d’affetto su Instagram. “Caro Fabrizio, non posso crederci che non ci sei più”, ha scritto.

“In questa foto sei proprio tu! Con il tuo sorriso che ti contraddistingue! Le tue mani grandi e ingombranti dentro le inquadrature ma sempre aperte verso il prossimo. Grazie perché ci hai fatto divertire… e tanto! Sento la tua ‘risatona’ contagiosa e mi commuovo se penso alla dolcezza e grazia dei tuoi gesti, alla tua signorilità e classe, al tuo senso dell’umorismo, agli aneddoti che ci raccontavi facendo divertire tutti, ‘che simpatico’ diresti tu. Eri un MERAVIGLIOSO gigante buffo dal cuore grande!”.