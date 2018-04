0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con lui va via ufficialmente una generazione di artisti del teatro che ha cambiato il nostro paese e ha fondato scuole e tradizioni eterne: tra i vari omaggi e commenti commossi durante il funerale, è emerso quello di Pippo Baudo a Luigi De Filippo, un momento molto toccante durante la cerimonia dell’ultimo addio.

L’ultimo saluto di Pippo Baudo a Luigi De Filippo: addio ad un maestro generoso

Il celebre figlio di Peppino e nipote di Eduardo e Titina è scomparso il 31 marzo all’età di 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo nella sua città natal, ma in tutto il mondo dello spettacolo italiano.

Tra i grandi nomi, amici e colleghi presenti alla cerimonia funebre nella Chiesa Degli Artisti a Roma -insieme alla moglie Laura Tibaldi, braccio destro anche nella gestione del Teatro Parioli Peppino De Filippo a Roma, e alla figlia Carolina.

Pippo Baudo e Sebastiano Somma commentano la scomparsa dell’amico, collega e maestro: “Con lui scompare una famiglia e quello che ha rappresentato nel teatro mondiale”

Tra i presenti La Repubblica ha intercettato il mitico presentatore Rai, presenza storica nella vita del teatrante, che ha così commentato il triste lutto: ‘‘Ho avuto la fortuna di essere suo amico. Ci frequentavamo spesso. Ha fatto sforzi fisici enormi per riuscire a recitare. Nell’ultimo Natale in casa Cupiello sembrava non dovesse farcela. Poi, come diceva spesso, il palcoscenico annulla ogni fatica. L’applauso è una grande medicina. E Luigi è stato un attore sincero, rispettoso dei giovani. Le sue compagnie erano piene di ragazzi cui faceva da maestro”. Dopo il bel commiato di Pippo Baudo a Luigi De Filippo arriva anche quello di Sebastiano Somma:

”Resta il ricordo di una famiglia e di quello che ha rappresentato nel teatro mondiale”. Ed è indubbiamente così: il nostro patrimonio artistico naizionale ha un’altra pietra preziosa mancante.