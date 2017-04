227 CONDIVISI Condividi Tweet

Attiva dal 1996, la soap opera è una delle più famose della Rai, un appuntamento ormai imprescindibile nelle case degli italiani perché, più di ogni altro prodotto seriale del piccolo schermo, trasmette una sensazione di “famiglia” capace di coinvolgere sia pubblico che cast: ecco perché questo profondo lutto ad Un Posto Al Sole è stato così sentito innanzitutto dagli attori…

Lutto ad Un Posto Al Sole: gli attori piangono il loro amico scomparso

A dare la notizia, infatti, è stato lo staff della Pagina Ufficiale della fiction, che ha annunciato con enorme dolore la morte improvvisa di Vincenzo Cinquegrana, membro storico della produzione, amico fidato fuori e dentro il set: “È impossibile condensare con poche parole la Vita di un Grande e i momenti trascorsi insieme per me – scrive Riccardo Polizzy Carbonelli, in arte Roberto Ferri – 16 anni in armonia,rispetto e con il garbo che gli erano propri.Non finisce qui! Sempre nel cuore come sempre! Vicino alla Famiglia con tutto l’affetto.”

Anche Guido del Bue (l’attore Germano Bellavia) ha vissuto con profondo cordoglio questo lutto ad Un Posto Al Sole: il suo messaggio trabocca di nostalgia e affetto per Vincenzo. Ecco le sue parole: “Amico mio che dolore lasci in tutti noi, un vuoto immenso l’incredulità lenisce la ferita ma mano a mano che passano le ore viene sopraffatta dalla cruda realtà che prepotente annuncia la verità; ora la mente vola a quelle tante inspiegabili risate che partivano nei momenti più delicati delle nostre giornate di lavoro che diventavano così leggere, Vincé sará dura per me per noi fare a meno di te le lacrime al pensiero scorrono irrefrenabili la vita ci ha colpiti troppo duramente l’abbraccio va alla tua cara moglie che potrà sempre contare su di noi! Per sempre Vincé che la terra ti sia lieve compagno.”