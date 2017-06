0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto per il boss delle torte Buddy Valastro: la madre Mary è scomparsa oggi dopo una lunga battaglia con la SLA. La mamma del famoso pasticcere italo-americano è stata una delle più amate protagoniste del popolarissimo reality show, in onda in Italia su Real Time.

Scenografiche torte nuziali e straordinarie prelibatezze sono stati il loro cavallo di battaglia. I due hanno svelato al pubblico le loro appassionanti e gustose ricette di pasta di zucchero, provenienti dal dietro le quinte del Carlo’s City Hall Bake Shop.

Buddy è erede di una tradizione tramandata di padre in figlio. I Valastro hanno origini siciliane e pugliesi. Maria “Mary” Tubito aveva 69 anni, era nata ad Altamura ed era arrivata negli Usa da piccola. Con il marito Buddy Senior, originario di Lipari e scomparso nel 1994, aveva gestito per anni la pasticceria di famiglia. I due si erano conosciuti quando lei aveva appena 13 anni.

Fu un colpo di fulmine immediato. “Mamma, devi vedere questa ragazza”, disse Buddy Senior a nonna Grace. “È qualcosa di fantastico. Non mi importa se dovrò aspettare dieci anni per sposarla. Mary diventerà mia moglie”. Buddy Junior è l’unico loro figlio maschio. Come l’amica Giada De Laurentiis, è una delle più note e importanti personalità culinarie d’America. A dare il triste annuncio è stato proprio Bartolo sulla sua pagina Facebook. Un post commovente, accompagnato da una foto piena di tenerezza.

Addio alla madre del boss delle torte Buddy Valastro

“È col cuore immensamente colmo di tristezza che devo condividere la notizia della scomparsa di mia madre”, ha scritto Valastro. “Se n’è andata in cielo questa mattina, circondata dalla famiglia. È un momento difficile per tutti noi e chiedo la vostra pazienza e il vostro rispetto mentre cerchiamo di farcene una ragione. La sua battaglia contro la SLA è finita, ha smesso di soffrire e spero che in questo momento stia ballando ‘I Will Survive’ con mio papà”.