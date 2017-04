0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il triste messaggio di Paola Caruso sui social: "Sei andata via troppo presto"

Un 2017 pieno di insidie e difficoltà per la showgirl: a fine febbraio ha dovuto rinunciare al suo esordio nel mondo della recitazione con lo spettaolo teatrale ‘Quattro donne e una canaglia’ a causa di un ricovero forzato in ospedale (leggi qui il suo messaggio di congedo dagli attori Gianfranco, Marisa, Corinne, Nicola e Barbara), e adesso si parla di un triste lutto per Paola Caruso.

L’ex Bonas, che solo qualche anno fa ha dovuto affrontare la scomparsa di suo padre, ha condiviso il suo grande dolore sui social, scrivendo questo straziante messaggio di addio:

“Sei stata trovata nella spazzatura ignorata dalla indifferenza e cattiveria della gente.

Sei stata come una sorellina per me e una figlia per i miei genitori tanto più per mia mamma negli ultimi anni. Tutta una vita insieme, troppo presto te ne sei andata. Voglio ricordare per sempre il tuo sguardo pieno di dolcezza e di amore sei sempre stata la cagnolina più buona e brava del mondo, ora ho un altro angelo che mi protegge in cielo.”

Lutto per Paola Caruso: addio alla sua piccola Gigi

Il lutto di Paola Caruso per la sua cagnolina Gigi ha intenerito il cuore dei fan, che le hanno mostrato supporto, affetto e comprensione: d’altra parte la showgirl non ha mai nascosto il suo profondo legame con la famiglia e l’attenzione ai piccoli e grandi affetti della sua vita. E chi ha un cane lo sa bene: è davvero come perdere un fratellino o una sorellina…

