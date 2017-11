840 CONDIVISI Condividi Tweet

Grave lutto per Rita Dalla Chiesa: è morto il genero Massimo Santoro, marito di sua figlia Giulia Cirese. Santoro era autore storico di Unomattina. Nato a Foggia ma residente a Roma, dove si era trasferito da anni, Massimo aveva appena 52 anni.

Santoro aveva iniziato la sua carriera con Renzo Arbore, per poi farsi apprezzare come autore di diversi programmi televisivi. Proprio nella redazione di Unomattina aveva conosciuto Giulia, figlia di Dalla Chiesa e dell’ufficiale dei carabinieri Roberto Cirese, diventata poi sua moglie.

“Ci siamo innamorati ma per pudore, per imbarazzo verso i colleghi ho preferito abbandonare il lavoro”, aveva rivelato Cirese ai microfoni di Alganews. “A mio parere era opportuno agire in questo modo. Tempo dopo ci siamo sposati, sono rimasta incinta e adesso faccio la mamma di Lorenzo”.

Descritto dai colleghi di Rai 1 come una persona di straordinaria sensibilità e di grande esperienza, gioviale e appassionato, Massimo è stato ricordato nel corso della puntata di Unomattina del 3 novembre scorso. “Vogliamo ricordarlo con le parole di Massimo Cinque, suo amico e anch’egli autore di questo programma e di tante altre trasmissioni”, ha detto Franco Di Mare. “Era una persona gentile, buona e generosa”.

Grave lutto per Rita Dalla Chiesa: il suo post

Benedetta Rinaldi ha aggiunto: “Oltre che un grande autore televisivo, abbiamo condiviso con lui tanti bei momenti di lavoro e con noi a Unomattina ha lavorato veramente fino all’ultimo. Un abbraccio da tutti noi a ciascun componente della sua famiglia, grazie Massimo”.

Dalla Chiesa, che su Frizzi e il malore del suo ex ha espresso parole positive e ricche di calore, su Facebook ha lasciato un messaggio toccante. “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”.