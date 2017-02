1 CONDIVISI Condividi Tweet

Di recente un terribile lutto ha sconvolto il mondo dello spettacolo e della musica: si tratta della morte improvvisa del fonico di Nek e Vasco Rossi, Andrea Durin, trovato senza vita in un albergo a Bogotà, in Colombia.

“Andrea ha lavorato con me per diversi anni come backliner – ha scritto il bel Filippo Neviani su Instagram – Ci siamo divertiti insieme perché prima di tutto eravamo amici. Ciao amico. Che Dio ti accolga.” La triste circostanza, però, ha dei risvolti ancora incerti, dato che ancora non si fa luce sulla causa del decesso:

Il mistero della morte del fonico di Nek e Vasco Rossi

Dai primi referti, infatti, non è stata riscontrata nessuna ferita né traccia di farmaci o droghe, psicofarmaci o tranquillanti. Inoltre, non si capisce neanche la data della morte del fonico di Nek e Vasco Rossi, che per il momento è stata etichettata come “avvenuta per cause naturali”.

In attesa dei risultati dell’autopsia la famiglia chiede verità

La autorità legali però stanno ancora aspettando il riconoscimento del corpo da parte di un familiare per procedere con l’autopsia, che sicuramente rivelerà qualche dettaglio in più sulla tragica vicenda: “Mio fratello stava benissimo, non faceva uso di droghe ed era partito il 6 febbraio per una vacanza avventura in Honduras e Colombia” – ha dichiarato Paolo Durin, fratello del fonico, al Corriere.it, raccontando che Andrea sarebbe dovuto tornare in Italia il 20 febbraio. La famiglia chiede verità su quanto accaduto.