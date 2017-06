40 CONDIVISI Condividi Tweet

Al cinema abbiamo visto filoni di Bad Moms, Bad Boys, Bad Girl e persino Bad Santa: potremmo pensare di creare anche un filone ‘Bad TV Host’, aggiudicare da un’interessante dichiarazione in cui Luxuria parla di Insinna e rivela quanti comportamenti oscuri, maleducati e aggressivi si celano nella vita segreta del dietro le quinte.

Luxuria parla di Insinna e svela cos’altro succede dietro le quinte

L’ex opinionista dell’Isola è stata intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, e ha voluto dire la sua sul caso che sta facendo discutere tutta Italia: il famigerato fuori onda di Flavio Insinna e tutta la polemica che si è scatenata dopo, tra sostenitori e detrattori (ultimo tra tutti Enzo Iacchetti).

Ecco cosa si legge nell’intervista in cui Luxuria parla di Insinna e di altri presentatori: “Purtroppo quella di Insinna è la punta dell’iceberg. Ci sono tanti finti simpatici e finte affabili che trattano malissimo truccatori, parrucchieri e sarte“.

L’attivista e conduttrice TV decide di non fare nomi, ma di raccontare un episodio particolarmente esplicativo di questi ‘cattivi personaggi famosi’: “Mi è capitato un attore che stimavo molto, apertamente di sinistra, che è entrato in camerino urlando e tirando il suo abito addosso alla sarta. ‘Questa porcheria la metti tu‘, le ha detto. Non è raro che i ‘big’ sfoghino le loro frustrazioni professionali su autori e maestranze“.

I presentatori buoni e gentili anche fuori dagli studi tv: ecco chi sono

Per bilanciare questo quadro negativo della TV italiana, però, arriva anche l’aspetto opposto della vicenda, quello dei vip educati, rispettosi e che si distinguono per gentilezza: “Ci sono anche conduttori che ringraziano i collaboratori – dichiara infatti Luxuria, che stavolta i nomi li fa. Vediamo se indovinate chi tira in ballo come ‘buon esempio’ di umanità e cordialità?

“Amadeus è uno che ha una parola gentile per tutti. Un’altra persona perbene è Alessia Marcuzzi: è semplice, umile e vera“. Ecco il bilancio di una ‘voce di dentro’ del complesso panorama del piccolo schermo italiano.