68 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli e la feroce lite durante la puntata di Cartabianca, la baraonda di polemiche sullo scandalo di Weinstein e Brizzi cambia direzione: Vladimir Luxuria si scusa con Asia Argento e ritratta il modo che aveva avuto di affrontare la sua vicenda. L’opinionista, infatti, si era schierata dalla parte di quelli che dubitavano delle parole dell’attrice e giudicavano la sua denuncia ‘tardiva’.

Vladimir Luxuria si scusa con Asia Argento: “Mi sono fatta schifo da sola”

“Sono giorni che mi porto dentro un magone – si legge su Facebook – e adesso trovo la forza di chiedere scusa ad Asia e a tutte le donne che si sono sentite ferite dalle mie parole.

Il destino, il karma o la provvidenza (ognuno la chiami come vuole) mi ha fatto conoscere proprio il giorno dopo la trasmissione una donna che mi ha raccontato di una violenza subita 30 anni fa e che quando si era confidata per la prima volta nessuno le aveva creduto. Ha pianto davanti a me e io mi sono sentita di m3rda.”

“Di m3rda perché ero così presa da me e dal predicozzo che avevo preparato da non essere stata in grado di leggere negli occhi le tue lacrime – continua la lettera aperta in cui Luxuria si scusa con Asia Argento – Perché per troppo tempo mi sono lasciata deviare dai demoni del sospetto e della diffidenza.Ho esagerato e non ho dimostrato compassione e solidarietà. Mi sono rivista nella puntata e mi sono fatta schifo da sola nel riconoscermi.

Tanti miei amici e persone con cui ho condiviso tante battaglie mi hanno fatto ulteriormente capire con i loro giusti rimproveri e incazzature che ormai avevo perso senno e strada.

L’opinionista all’attrice: “Lo so che è troppo tardi”

“Lo so Asia che è troppo tardi e non pretendo che tu possa accettare le mie scuse ma ti giuro che sono sincere. In questi giorni sto molto male e non posso chiedere a nessuno un conforto perché io non sono stata in grado di farlo.

Ti ringrazio anche di non essere mai scesa a insulti transfobi per accusarmi: sei sempre stata con noi nelle battaglie Lgbt e credo anche io che saresti una testimonial contro tutte le violenze.

Vorrei abbracciarti e ritrovare nei nostri occhi non più rancore ma la gioia di vivere che auguro a tutte coloro che hanno sofferto in passato e che vogliono combattere.

Ti voglio bene”