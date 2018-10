0 CONDIVISI Condividi Tweet

Made in Italy è la prima serie tv che racconta il mondo della moda italiana dagli anni 70 ad oggi e per l’occasione Taodue ha messo in piedi un cast speciale.

Per sfoggiare gli abiti d’epoca originali che sono stati forniti dai grandi stilisti che hanno conquistato le passerelle di tutto il mondo (tra questi, Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni, Valentino e molti altri), ci volevano attori importanti. A partire da Margherita Buy.

Made in Italy cast della fiction Mediaset

Vincitrice di sette David di Donatello, sette Nastri d’argento e cinque Globi d’oro, Buy sarà la direttrice della rivista di moda Appeal. A tutti gli effetti, una sorta di Anna Wintour. Nella Milano degli Anni Settanta, concederà un ruolo di prestigio in redazione alla nuova arrivata Irene, interpretata da Greta Ferro.

Un ruolo di spicco spetta anche a Valentina Carnelutti. L’attrice, da sempre divisa tra teatro e cinema, è una delle voci più note della trasmissione radiofonica Ad alta voce. Il suo sarà un personaggio chiave nella fiction. Come quelli interpretati sul grande schermo in film di successo quali Tutta la vita davanti e La pazza gioia di Paolo Virzì.

Un’altra bellezza femminile di Made in Italy sarà quella di Fiammetta Cicogna, conduttrice e attrice ormai smarcata dallo spot Tim (firmato Gabriele Muccino) che l’ha lanciata e dal Chiambretti Night. Il comparto maschile è invece guidato da Marco Bocci, fresco protagonista della seconda stagione della fiction di Canale 5, Solo.

Al suo fianco ci saranno Sergio Albelli (il generale dei Carabinieri de Il Miracolo), Giuseppe Cederna (attore e narratore dal “clan” di Salvatores al teatro), Maurizio Lastrico (il magistrato Marco Nardi di Don Matteo) e Saul Nanni (star della serie Alex & Co. e visto su Rai 1 nel film tv Il fulgore di Dony).

Per vederli tutti insieme bisognerà aspettare la prossima stagione: la serie andrà in onda nel 2019 su Canale 5.