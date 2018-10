0 CONDIVISI Condividi Tweet

Made in Italy è la nuova fiction di Canale 5 che racconta un momento unico della nostra storia: la nascita della moda italiana. Ambientata negli anni Settanta, la serie tv è coprodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi con The Family.

I diritti sono già stati venduti da Mediaset alla società francese Federation, uno tra i maggiori player internazionali, che la distribuirà in tutto il mondo. Vediamo di cosa tratta nello specifico quello che si presenta come uno dei progetti più intriganti della prossima stagione televisiva.

Made in Italy fiction Mediaset sulla moda in arrivo

Le protagoniste della serie, girata quasi interamente a Milano, sono la giovane Greta Ferro, affermata modella al suo debutto come attrice, e Margherita Buy. Ferro è Irene, figlia di immigrati dal Sud che a metà Anni Settanta per mantenersi agli studi risponde all’annuncio della rivista di moda Appeal.

Irene conquista presto un ruolo di prestigio nella rivista. E al ritmo dei cambiamenti della moda milanese, anche la sua vita cambia radicalmente. La ragazza incontra gli stilisti dell’epoca, che proprio nei ’70 muovono i primi passi. Da quel momento la nostra moda comincia ad affermarsi nel mondo, si passa dall’haute couture francese al pret-à-porter italiano.

Ma i Seventies sono anche gli anni del divorzio, dell’emancipazione della donna, di battaglie sociali, proteste giovanili, politica, canzoni, terrorismo, amore libero, violenza, nascita delle radio private… Attraverso gli snodi della vita privata e professionale di Irene, si racconterà la storia di una generazione che ha vissuto conflitti e contraddizioni, fermenti e cambiamenti irripetibili.

Oltre che a Milano, le riprese si svolgeranno a New York e in Marocco. Alla regia ci saranno Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Oggi sposi, Nemiche per la pelle) e Ago Panini, regista pubblicitario tra i più affermati a livello internazionale. Davvero ricco il resto del cast, che promette di conquistare il pubblico con il suo fascino. La serie andrà in onda nella prossima stagione su Canale 5.