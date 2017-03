0 CONDIVISI Condividi Tweet

La nuova edizione dello show non ha esattamente esordito con i fuochi d’artificio: dopo l’addio di Gigi e Ross, attualmente impegnati con Sbandati, il tour di Troppo Napoletano e il prossimo revival della trasmissione ‘Furore’, Made in Sud cambia giorno per testare nuovamente il nuovo presentatore Gigi d’Alessio.

Made in Sud cambia giorno? Ecco il motivo dietro questo provvedimento

Un modo per evitare un flop? A mettere in giro l’insinuazione è il sito Dagospia, che a partire dai deludenti ascolti della prima puntata andata in onda il 14 marzo (7% di share e appena un milione e mezzo di telespettatori) ha dichiarato che la Rai starebbe pensando di cambiare la programmazione per non far concorrere lo show comico con le fiction Rai e l’Isola dei Famosi.

Così, secondo il sito di Alberto Dandolo, Made in Sud cambia giorno per passare dal martedì al mercoledì. Questa modifica al palinsesto avverrebbe a partire dal 29 marzo, in modo da sostituire l’apprezzatissima serie TV “La Porta Rossa”, con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Chissà se questo provvedimento aiuterà il programma ad avere più seguito, o se l’assenza dei due conduttori partenopei continuerà a pesare sul buon esito della nuova edizione.

Il periodo difficile che sta attraversando la Rai

Certo è che per la Rai non è un periodo florido: solo lunedì 20 marzo ha dovuto chiudere uno dei suoi programmi del sabato pomeriggio, “Parliamone di sabato”, in seguito alla bufera di polemiche che si sono abbattute contro di loro. E ora sembra che debba rivedere la messa in onda di uno dei suoi programmi comici di punta…