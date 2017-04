1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella puntata dei Fatti Vostri del 3 aprile, Giancarlo Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe e mette – momentaneamente – fine al duello tra conduttore e co-conduttrice del programma di Rai 2. Tutto era iniziato il 28 marzo scorso, quando i due avevano avuto un forte diverbio in diretta. Il motivo? Una battuta della showgirl sull’età di lui, che il 5 luglio prossimo festeggerà i 70 anni.

“Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega. Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace”, aveva sbottato Magalli. Dopo varie frecciatine in studio, la discussione era proseguita sui social, dove il conduttore ha accusato la collega di lavorare solo perché ha preso delle poco lusinghiere “scorciatoie”. Un battibecco che ha spinto la Volpe anche a ricorrere alle vie legali.

Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe: il video

L’ultimo atto prima delle scuse ufficiali era arrivato a Le Iene. Intervistata nella puntata andata in onda il 2 aprile, Adriana ha attaccato duramente la Rai, colpevole di non mettere freni ad un Magalli sessista. “Insinuare che io lavoro da 20 anni non per meritocrazia fa un danno a me come donna, a mio marito, alla mia famiglia, a mio padre e alle persone con le quali lavoro perché fa passare un messaggio che non può essere accettato: che si lavora se si prendono scorciatoie”, aveva detto. Oggi pace è fatta, ma soltanto in apparenza. Ecco il video pubblicato su Twitter.

Le scuse di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe

(I Fatti Vostri – Rai 2 – 3.4.2017) 🔴 Pillole #VeryNormalTRASH 🔴#Ifattivostri pic.twitter.com/OyRF9WWxOL — LALLERO (@SeeLallero) 3 aprile 2017

“C’è stata un po’ di maretta nei giorni scorsi. Si sa, quando si bisticcia bisogna fare pace. E quando eravamo ragazzini non ci riuscivamo mai perché si diceva ‘Hai cominciato te, no te’. Qua, chi ha cominciato, si sa: sono stato io e quindi chiedo scusa ad Adriana per quello che ho detto sperando che mi voglia scusare”, ha esordito Giancarlo in apertura di puntata.

Ma lei accetta soltanto in parte

Scuse accettate dalla Volpe, ma soltanto in parte. Perché quanto scritto su Facebook resta e infatti la conduttrice ha subito specificato: “Per quello che è successo in questo studio accetto le tue scuse, per quanto accaduto sui social, quello è un altro discorso”. “Lo dobbiamo al nostro pubblico, lo dobbiamo alla Rai e lo dobbiamo specialmente a lei, Comitato, che ha creato questo programma dove c’è sempre stato un clima molto sereno. Per quello che è successo in questo studio, accetto le scuse”, ha aggiunto. Ma la querela per tutelare la sua carriera e la sua famiglia resta.