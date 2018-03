196 CONDIVISI Condividi Tweet

Magalli ricorda Frizzi ai Fatti Vostri e lo fa a modo suo, con affetto e amore della verità. Nel giorno dei funerali del grande conduttore televisivo, morto a Roma a 60 anni per una emorragia cerebrale, il suo amico Giancarlo ha voluto sottolineare uno dei momenti più difficili della carriera di Fabrizio. Era il 2002 e Fabrizio Del Noce, allora direttore di Rai 1, bollò come noiosa l’edizione di Miss Italia firmata Frizzi. Fu in quel momento che il presentatore decise di migrare a Mediaset, salvo poi torna indietro e ricominciare da Rai 2 e Rai 3.

Magalli ricorda Frizzi (e critica Del Noce)

Magalli, che ha ricordato non solo il concorso di bellezza ma anche le pagine felici di Scommettiamo che… e Papaveri e Papere, ha citato proprio quell’episodio. “Fabrizio è stato la colonna per tanti anni, fino a uno sciagurato momento, con uno sciagurato direttore che fece delle sciagurate critiche”, ha detto. Parole in linea con quelle di Pupo, che nelle ore immediatamente successive alla morte di Frizzi ha ricordato le sofferenze e le angosce che “gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato”.

Fabrizio Frizzi: funerali in diretta tv, Magalli si schiera

Intervenuto in prima persona su TvBlog, Magalli ha poi sottolineato “tre delle genialità del direttore Del Noce” a chi ne parlava come “il direttore di rete più bravo degli ultimi anni”. “Primo atto, appena nominato, chiudere Il Fatto e cacciare Enzo Biagi sostituendolo con Max e Tux (ricordi?)”, ha specificato Magalli. “Secondo (e qui vado sul personale): togliermi Fantastica Italiana che era un grande successo di Rai 1 e affidarla a Mara Venier. Programma chiuso dopo una puntata. Terzo (continuo sul personale): togliermi I Cervelloni che era un altro grande successo di Rai 1, iniziato da Bonolis e proseguito da me e affidarlo a Simona Ventura. Programma chiuso dopo due puntate. In qualunque altro paese del mondo lo avrebbero cacciato. Lui è rimasto e ne ha combinate molte altre”. Quasi per redimersi e rimediare, nel 2007 fu Del Noce a volere Frizzi ai Soliti Ignoti.