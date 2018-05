139 CONDIVISI Condividi Tweet

In TV il concertone del 1 maggio ha raccolto 1.456.000 spettatori (sonoramente sconfitto dall’ultima puntata di Questo nostro amore 80, che ha monopolizzato l’attenzione degli italiani davanti al piccolo schermo insieme a Real Madrid-Bayern Monaco), e tra questi molti hanno criticato aspramente sui social il maglione di Ambra Angiolini. Perché la conduttrice è finita nel mirino delle polemiche? È presto detto: il costo del capo di abbigliamento non è piaciuto al pubblico…

Polemiche sul maglione di Ambra: “Costa troppo, vergogna”

Il coloratissimo golf dell’attrice romana, infatti, è stato individuato come pregiata creazione di Alberta Ferretti dal valore di 350 euro. Una scoperta che ha fatto scoppiare al rete in critiche e lamentele di ogni genere:

“Hai il maglioncino di 400 euro? Non sei comunista! – scrive qualcuno durante la diretta, e ancora – “Ambra che fa la morale con un maglione da 400€. Ma andatevene af…”

Queste polemiche sul maglione di Ambra hanno raggiunto anche la diretta interessata, che su Instagram aveva provato ad minimizzare e sdrammatizzare la vicenda. In alcuni suoi commenti si legge: “Il pressappochismo di quelli che pensano che vivere sia a scartamento ridotto. Ma non si può stare un po’ meglio tutti? E pigliatevelo pure voi ‘sto maglioncino a via Sannio così non rosicate più“.

Poco dopo, inoltre, pubblica una foto ‘provocatoria’ sul suo profilo e commenta:



“Però i miei slip costavano pochissimo! Ora posso riappropriarmi delle parole dette, dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata?“.

L’intervento del fanclub di Ambra

Il suo fanclub la difende così: “Ormai le polemiche di fanno per ogni cosa, ma almeno fosse una cosa giusta su cui è giusto polemizzare, ma se nel 2018 si creano polemiche per un capo d’abbigliamento firmato, allora due domande fatevele, capite almeno che c’è qualcosa che non va. Per caso è una maglietta che descrive la persona? Vi soffermate sempre su cose talmente banali e stupide, ma invece perché non guardate la persona, la vera persona? Ambra credo sia una delle poche persone che il suo lavoro lo fa come si deve, non ha preso un centesimo, in tutta la sua vita lavorativa e non, non si è mai lamentata di nulla, mai un commento di troppo, mai insulti verso gli altri, e sempre stata onesta.“