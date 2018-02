1 CONDIVISI Condividi Tweet

Magnolia attacca Mediaset e il nocciolo della sfida è sempre lo stesso: il “canna-gate” che ha travolto l’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5, prodotto dalla società fondata da Giorgio Gori e Ilaria Dallatana, sta facendo discutere soprattutto per questo tormentone che ha coinvolto Eva Henger e Francesco Monte.

Nonostante il chiacchiericcio, le ospitate in altre trasmissioni e i veleni social, l’ex attrice a luci rosse continua a ribadire la sua verità: Francesco ha fumato erba mettendo tutti a rischio. L’ex tronista, abbandonato l’Honduras, dice di volersi difendere nelle sedi opportune. Ma in tutto questo quali sono i pareri dei diretti responsabili?

La produzione non ha mai preso una posizione netta. La rete, in attesa di una spiegazione, ha lasciato carta bianca ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha ribadito più volte che non ci sono video che possano provare quanto affermato dai naufraghi coinvolti. Ma Striscia la Notizia, indagando per conto proprio, ha svelato segreti come il fuorionda Henger Rinaldi a Domenica Live e le minacce di morte subite dalle figlie di Eva.

Un caos, insomma. Acuito da quello che è successo durante la sigla di chiusura dell’ultima puntata del programma, andata in onda martedì 20 febbraio. Striscia ha mostrato uno strano fotogramma comparso, per pochissimi secondi, alla fine della serata.

Isola, Magnolia attacca Mediaset con un fotomontaggio

Nel fotomontaggio si vede, sullo sfondo della sede Mediaset di Cologno Monzese, la testa di Giancarlo Scheri, attuale direttore di Canale 5, con delle orecchie da asino sul corpo di un animale gigante, metà giraffa e metà coniglio. “In pratica hanno detto: è un asino, è una giraffa che ha il cervello lontano dal cuore, e sotto sotto è un coniglio”, le parole in studio di Ficarra e Picone.

Un episodio gravissimo che Mediaset stessa ha “censurato”. Il video della puntata, caricato online sia da Mediaset On Demand che da Infinity, si interrompe poco prima di quel momento.