Ricordiamo la sua polemica, risalente a circa un anno fa, sulle taglie delle ballerine di Amici (“No alle 46”, aveva dichiarato, scatenando il putiferio), una delle discussioni che più di tutte l’ha identificata come una tra le maestre più severe del talent della De Filippi: eppure, non molti conoscono la malattia di Alessandra Celentano ed il motivo per cui non può dedicarsi alla pista come vorrebbe.

La malattia di Alessandra Celentano, la coach di Amici non può più ballare: “Ho sottovalutato un problema grave”

Intervistata dal magazine DiPiù, la coach ha raccontato la sua operazione, avvenuta lo scorso settembre, e il tipo di effetti che questo intervento comporta sul suo stile di vita (e lavoro). Si parla di limitazioni permanenti:

“La sindrome dell’alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci – comincia così la descrizione della malattia di Alessandra Celentano – È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare.”

Le sue condizioni oggi

“A settembre mi sono operata per non avere problemi con le registrazioni di Amici. La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo. Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare. Non è stato facile affrontare tutto sia dal punto di vista fisico che psicologico. Quelli di Amici e Maria De Filippi mi hanno aiutato nei momenti più duri” .

