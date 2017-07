1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

La conferma della sua presenza nel cast del maresciallo Cecchini in Don Matteo 11 è stata una notizia meravigliosa per i suoi fan: purtroppo, però, il nuovo titolone di giornale che lo riguarda è “Malore per Nino Frassica, annullati i suoi impegni di lavoro“.

La preoccupazione dei fan, che si sono visti annullare l’esibizione del loro beneamino da un momento all’altro

L’attore si trovava a Monteiasi (in provincia di Taranto ) insieme ai Plaggers per un evento di beneficenza. Pochi attimi prima di salire sul palco, non si sente bene, ha un pesante crollo e viene trasportato immediatamente in ospedale.

A spiegare cosa c’è dietro il malore di Nino Frassica lo stesso comico:

Il messaggio dopo l’emergenza ‘Malore per Nino Frassica’

“Amiche e amiche stobbene benissimo. Ieri in Puglia con quel caldo ho bevuto una bevanda ghiacciata-disgraziata e mi son sentito male, una flebo (la flebo del sabato sera) all’ospedale di GROTTAGLIE (grazie a tutti) mi ha fatto sentire bene. Non ho potuto esibirmi perché tutto è avvenuto prima che iniziasse lo spettacolo” aggiungendo: “Adesso sto bene mi dispiace per tutta la gente che non ha potuto vedere il mio spettacolo, ma sono stato sostituito dagli ottimi Plaggers che senza di me sono più bravi per questo io sono la guast star del gruppo .. il nostro tour iniziato 17 anni fa si chiama TOUR 2000 3000 quindi suoneremo e canteremo ancora” e concludendo con: “spero di tornare presto in Puglia a mangiare bene (Puglia namber uan) e a bere acqua calda… GRAZIE A CHI SI è PREOCCUPATO PER ME sto bene come un LEONE … bevete caldo e come dice il mio amico Daniele Soragni COMPLIMENTI PER LA CONGESTIONE“. Allarme rientrato, duque, e soprattutto attitudine sempre pronta all’ironia quella di uno dei comici preferiti da Fabio Fazio per la sua trasmisisone Che Tempo Che Fa!