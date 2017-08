129 CONDIVISI Condividi Tweet

Malore per Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi: il cantante italiano ha dovuto annullare le date del suo tour ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale.

Malore per Pupo: ecco cos’è successo al cantante

Impegnato tutta l’estate in una lunga catena di concerti tra Italia, Russia ed altri paesi dell’URSS, l’autore di Gelato al Cioccolato e Su Di Noi ha avvertito un forte dolore nel corso della notte tra il 5 ed il 6 agosto.

Immediato il ricovero in ospedale e la diagnosi: calcoli e dolore improvviso che lo costringeranano ad un intervento chirurgico al più presto. Era un mese e mezzo che il cantante si stava esibendo in pubblico, tra le ultime date quelle a supporto degli Skorpions in Russia, ma anche quelle in Costa Smeralda, Castiglione della Pescaia e Toscana, dove si trovava quando ha iniziato a stare male.

Il malore di Pupo è stato segnalato all’ospedale Misericordia di Grosseto: lì i medici lo hanno ricoverato, sottoposto ai controlli e diagnosticato la necessità di un intervento e una pausa dai palchi. Immediata, infatti, la decisione di annullare la data di mercoledì 9 agosto a Merano; anche i successivi concerti sono in forse.

Sui social il messaggio del cantante e la reazione dei suoi ammiratori di fronte alla sua decisione di mettere in pausa il tour

Sul suo account Facebook è comparso anche un messaggio di ringraziamento ai fan, comprensivi e affettuosi in questo momento delicato per lui: “Grazie a tutti per l’affetto ed il sostegno. Mi è di grandissimo aiuto”, ha scritto.

Sotto, inutile dirlo, una pioggia di ammiratori preoccupati e affezionati: “A me spiace tanto saperti in ospedale ricoverato ….spero che in queste ore Tu abbia accanto chi ti vuole bene….perché BRAVO BRAVÒ te lo può dire chiunque…ma c’è solo quello di una persona che più desideri in certi momenti…spero sia accanto a Te…guarisci presto….vogliamo sentirti cantare!!”