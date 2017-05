326 CONDIVISI Condividi Tweet

Kim Rossi Stuart torna in tv da protagonista dopo 12 anni di assenza. Si tratta di Maltese Il Romanzo del Commissario, una mini seria targata Rai. La fiction dal sapore vintage è ambientata negli anni ’70 e narra la storia di Dario Maltese, commissario di polizia che torna a Trapani, sua città natale, dopo molto tempo. Gianni, suo amico di vecchia data e collega, gli chiede di fare da testimone alle sue nozze ma viene ammazzato alla vigilia della cerimonia insieme alla sua compagna incinta e sotto gli occhi increduli dell’amico. Dario si farà trasferire da Roma a Trapani per far luce sull’omicidio di Gianni. Il lavoro si mescola al privato in quanto i ricordi di una vita fa tornano alla mente del protagonista.

Maltese Il Romanzo del Commissario: anticipazioni puntata del 10 maggio

Il commissario Maltese comincerà le sue indagini capendo fin da subito che l’omicidio dell’amico è di stampo mafioso. Il punto è che Dario troverà numerosi ostacoli sul suo cammino, provenienti direttamente dalle istituzioni che hanno fretta di chiudere il caso: la parola mafia è considerata tabù anche presso gli organi di legge. Nonostante tutto il commissario Maltese continuerà le sue indagini trovando 2 alleati d’eccezione: una fotoreporter e un giornalista, intenti come lui a scardinare i poteri della mafia. La fotografa riesce a fornire all’uomo indizi che riportano ad altri omicidi, in apparenza minori, su cui stava indagando Gianni e che conducono all’ascesa di un nuovo clan della malavita. Intanto, il passato di Maltese torna prepotente con la minaccia di ritorcersi contro di lui.