Nonostante il successo, esplode la polemica: Mango dimenticato dal Capodanno Rai fa discutere. I fan di Giuseppe Mango, scomparso a 60 anni nel 2014, non hanno digerito la totale assenza di omaggi all’artista a L’anno che verrà. Il programma condotto da Amadeus in diretta da Maratea per festeggiare l’arrivo del 2018 ha battuto la concorrenza Mediaset.

Allo scoccare della mezzanotte oltre 9 milioni 700 mila telespettatori erano sintonizzati su Rai1 con il 54.4 % di share. Merito di un cast “intergenerazionale” (da Al Bano e Romina alle star di Soy Luna e Maggie e Bianca) e della location in Basilicata. Ma non tutti sono stati soddisfatti.

Graziano Accinni, musicista lucano e storico chitarrista di Mango, ha acceso per primo la polemica. Sul suo profilo Facebook ha stigmatizzato la mancanza, da parte degli organizzatori della manifestazione, di ricordare il cantautore nato a Lagonegro e simbolo della regione. Mango era inoltre legatissimo a Maratea, la cittadina che ha ospitato lo spettacolo.

“Questi sciagurati che non hanno neanche avuto un pensiero per Mango. Lucani irriconoscenti e poco attenti. Non di certo miei corregionali. Buon anno ai veri lucani”, ha detto Accinni. Domenico Cipolla, sindaco di Maratea, ha subito risposto, sempre su Facebook, al chitarrista. “Mango, lo ricordo io ed altri milioni di appassionati di musica, ogni giorno, onorandone la memoria chiudendo gli occhi ed ascoltando quella splendida voce interpretare le sue canzoni”, ha scritto.

Mango dimenticato dal Capodanno Rai (ma non solo)

“La sua terra non ha mai dimenticato questo artista unico ed irripetibile che ha lasciato un vuoto incolmabile in tanti appassionati. Il resto sono ciutíe in libertà (si può dire o è pubblicità?). Lui ne avrebbe riso irrimediabilmente. E poi chi avrebbe dovuto interpretarlo a capodanno? Chi?”.

Tuttavia Mango non è stato l’unico personaggio non celebrato da L’anno che verrà. Molti spettatori si aspettavano un tributo al “Mago Zurlì” Cino Tortorella, di origini lucane e scomparso il 23 marzo scorso tre mesi prima di compiere 90 anni. Di Pino, della sua straordinaria voce, resta soprattutto il ricordo di Laura Valente.