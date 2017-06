1 CONDIVISI Condividi Tweet

Manila Nazzaro al posto di Adriana Volpe? È questa la prima indiscrezione che è filtrata per il nuovo I fatti vostri. Come reso noto dall’agenzia Kika Press, il programma mattutino di Rai 2 potrebbe aver trovato il suo nuovo volto femminile. Si tratta della conduttrice ex Miss Italia nel 1999, reduce da Mezzogiorno in famiglia accanto a Massimiliano Ossini. Classe 1977, nata a Foggia, Manila è stata testimonial di diverse campagne pubblicitarie prima di approdare alla conduzione.

Ha studiato recitazione con Isabella Del Bianco al Teatro Azione di Roma. Ha partecipato, tra il 2000 e il 2003, ad alcuni spettacoli come Casa di bambola di Henrik Ibsen, Le tre sorelle di Anton Čechov e Antigone di Jean Anouilh. Vari film per la tv e diverse co-conduzioni sono stati il suo trampolino di lancio. Prima inviata di Mezzogiorno in famiglia, ne è poi diventata conduttrice nel settembre 2016 e da allora la sua carriera è in continua ascesa.

Nonostante una brutta battuta d’arresto sul piano privato. Dopo 12 anni di matrimonio e due figli, ha recentemente annunciato che il suo matrimonio con Francesco Cozza, ex calciatore e ora allenatore, è al capolinea. La fine di un sogno, quello che aveva definito “la mia prima e unica storia d’amore”.

Manila Nazzaro al posto di Adriana Volpe ai Fatti vostri?

L’eredità che sarebbe chiamata a raccogliere è piuttosto pesante. Volpe è stata licenziata dai Fatti vostri in seguito alla lite in diretta tv e il botta e risposta tra lei e Giancarlo Magalli. Poi sono arrivate anche le parole di Marcello Cirillo, altro epurato dal programma di Michele Guardì. L’unico che prova a calmare gli animi è stato proprio l’ideatore e regista della storica trasmissione.

“Magalli ha un temperamento bizzarro”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni. “Gli dico sempre che il problema non è saper parlare, ma saper tacere. Io mi mordo la lingua 50 volte al giorno e non me ne pento mai”. Manila sarà in grado di tenere a bada Giancarlo?

Stringiamo i nostri tesori..la cura a tutta la cattiveria del mondo… noi tre ❤️ #myfamily #greeneyes #luckygirl grazie @nuagedetoiles buona domenica ☀️🌈 Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro) in data: 4 Giu 2017 alle ore 04:04 PDT