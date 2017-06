66 CONDIVISI Condividi Tweet

Mannoni contro Berlinguer, atto finale. La “guerra” dei tempi tra due dei volti più amati di Rai 3 continua. L’ennesimo scontro tra il giornalista di Linea Notte e la conduttrice di Carta Bianca è andato in onda nella seconda serata di martedì 20 giugno.

Berlinguer era all’ultima puntata del suo talk show. Una diretta impegnativa visti gli ospiti. Virginia Raggi ha fatto un bilancio del suo primo anno da sindaca di Roma. Andrea Camilleri ha dato una ghiotta anticipazione su Montalbano. E ancora attualità politica ed economica con Oscar Farinetti e Nicola Porro. Fino alla parte più leggera della trasmissione con l’intervista a Mara Venier.

Tanta carne al fuoco, che ha finito per bruciare. Il motivo è sempre lo stesso: Berlinguer “sfora” e ritarda l’inizio del programma di Mannoni. Non è la prima volta che accade, anzi. Mannoni è spesso costretto ad andare di fretta per colpa di “una eredità in negativo”, come l’aveva ribattezzata.

Stavolta l’ex direttrice del TG3 si era anche cautelata. “Stasera Mannoni ci perdonerà per lo sforo, ma è l’ultima puntata!”, aveva detto in chiusura di programma pensando già alle possibili lamentele del collega.

Mannoni contro Berlinguer: le sue parole

Avvisaglie che si sono puntualmente concretizzate. Linea Notte è iniziato con 10 minuti di ritardo e il giornalista si è sfogato con brutale onestà. “Cominciamo con le dovute scuse ai nostri telespettatori che ci attendono fino a tarda ora”, ha subito precisato. “Cominciamo con 10 minuti di ritardo. Uno sforamento, tra l’altro, neppure giustificato da motivi giornalistici, diciamo, quasi un puro sfregio. Noi rinnoviamo la nostra speranza che qualcuno prima o poi intervenga”.

La puntata di Linea Notte è disponibile su Rai Play a questo link. Ma Mannoni non può dormire sonni tranquilli. Carta Bianca è finito soltanto per il momento: il programma torna il 12 settembre.