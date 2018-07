31 CONDIVISI Condividi Tweet

Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip ad una condizione: l’attrice di Anagni è una delle possibili candidate al nuovo cast del reality condotto da Ilary Blasi. Questa è una delle ultime anticipazioni sui nuovi concorrenti dopo il “blocco” di Elisabetta Gregoraci da parte di Flavio Briatore e il rifiuto di Giovanni Ciacci, che rimarrà alla Rai.

Vogliono Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip, ma lei accetterà di entrare nella casa solo ad una condizione

Il programma andrà in onda su Canale 5 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre 2018, ragion per cui durante questo luglio i provini si stanno succedendo con frequenza e assiduità. A detta del settimanale Spy, tra le fila dei nuovi partecipanti sarebbe spuntata anche l’attrice di Carabinieri. La sua presenza sarebbe addirittura confermata e data per definitiva, nonostante – si vocifera – all’inizio Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip non ci voleva andare. La sua priorità, infatti, è il figlio Mattia di 5 anni.

Il motivo per cui avrebbe però deciso di tornare sui suoi passi è presto detto: così come per Cecilia Rodriguez, anche lei vuole partecipare in coppia con suo fratello Sergio. E così sia: gli autori hanno accettato la sua proposta.

Dove abbiamo già visto Sergio Arcuri e quali sono le altre anticipazioni sulla nuova edizione del GF Vip

Nella prossima edizione vedremo dunque Sergio Arcuri, ex fiamma di Mercedesz Henger e già noto ai telespettatori per la sua apparizione in fiction come L’onore e il rispetto, Pupetta, Furore, Caterina e le sue figlie.

Per quanto riguarda il resto del cast, sappiamo che delle sei dive del Grande Fratello Vip saranno presenti con (quasi) certezza Katherine Kelly Lang (la Brooke di Beautiful) e Donatella Rettore. Sempre per andare in continuità con i fratelli Rodriguez della scorsa edizione, infine, pare che anche il padre Gustavo farà il suo ingresso nella casa.