A parlare è il fratello Sergio in persona: Manuela Arcuri non andrà al Grande Fratello Vip e c’entra qualcosa il figlio Mattia. Pare, infatti, che la showgirl non riesca a staccarsi dal piccolo neanche per qualche giorno, figuriamoci per un mese intero dato che la cosa la farebbe soffrire molto.

Si è parlato tanto di Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip e sembrava che gli autori del programma fossero anche riusciti a convincerla. L’attrice avrebbe anche posto una condizione: partecipare al reality con il fratello Sergio, proprio come fecero Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratelli della famosa Belen.

Queste le parole di Sergio Arcuri prima dei ripensamenti della sorella: “Quando Manuela e io vivevamo insieme guardavamo sempre il Grande Fratello. Inoltre siamo grandi amici di ex gieffini come Filippo Bisciglia e Alessia Macari. Siamo molto legati a questo programma, di cui Manuela è stata anche opinionista, e dunque non ci dispiacerebbe affatto partecipare in coppia“.

Sergio Arcuri: “Manuela soffrirebbe troppo lontano dal figlio”

La Arcuri sarebbe ben felice di vivere la sua esperienza all’interno della famosa casa di Cinecittà insieme al fratello, se non fosse che sarebbe troppo straziante per lei lasciare il figlio Mattia di soli 5 anni. A dichiararlo è Sergio stesso: “Purtroppo non c’è nulla di ufficiale. Ogni anno tentano di proporre il GF Vip a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione“. Intanto un’altra famosa coppia dello showbiz potrebbe essere presente nel programma e si tratta delle star di Beautiful Ron Moss e Katherine Kelly Lang. L’unico ad aver già dato forfait è Giovanni Ciacci, esprimendo la sua volontà di restare a Detto Fatto. Ilary Blasi e Alfonso Signorini riusciranno a mettere insieme il cast dei sogni entro settembre?