1 CONDIVISI Condividi Tweet

A poche ore dalla sua scomparsa, Mara Maionchi ricorda Veronica Sogni, la modella ex concorrente di Miss Italia e di X Factor morta a soli 29 anni dopo aver combattuto a lungo contro un cancro al seno. “Quando partecipò a X Factor era il 2015, ed era già molto provata, aveva già avuto il cancro. Me ne ricordo benissimo, perché nello stesso anno mi sono operata anche io, per cui mi colpì molto l’immagine di lei”, ha spiegato la discografica a TvZap. “Io ero stata operata a gennaio, lei la conobbi a Bologna in primavera. Deve essere stato uno di quelli terribili, perché oggi il cancro al seno è curabile nella maggior parte dei casi”.

“Certo che non è la stessa cosa averlo da giovane e a 73 anni, come è successo a me”, ha poi aggiunto. “Comunque è una notizia che colpisce sempre e ci fa pensare a quanto sia importante la prevenzione. Io non ho alcuna familiarità con la malattia. Mia mamma è morta a 100 anni senza aver mai avuto nessuna malattia, nessuno nella mia famiglia ha mai avuto questa malattia, eppure io sono stata la prima. C’è qualcosa che a un certo punto scatta e può farla arrivare. Per questo ripeto sempre quanto sia importante la prevenzione. Proprio perché casi come quello di Veronica sono eventi da considerare ‘eccezionali’ perché il cancro, soprattutto quello al seno, è sempre più curabile”.

Mara Maionchi ricorda Veronica Sogni: le sue parole

“Parlo anche per tirar su il morale a me”, ha concluso la Maionchi. “Lei mi aveva raccontato delle cure, era molto debilitata e si vedeva che era molto sofferente. Non so se la decisione di Elio di eliminarla sia dipesa anche da quello, perché era brava. Ma ricordo che ci colpì tutti, anche perché era molto bella. Guarda che destino, mi sono detta”. Ecco il video dell’eliminazione di Veronica (presa con la saggezza e l’intelligenza che la contraddistingueva) e il post della pagina ufficiale del talent.