Che rapporto hanno Mara Venier e Barbara D’Urso? Nella vita reale un sacco di foto affettuose le ritraggono insieme, mentre in TV si contenderanno lo scettro delle regine della domenica.

Come ormai ufficializzato, infatti, la conduzione di Domenica In (con tanto di novità e omaggio a Boncompagni) tornerà alla moglie di Niccolò Carraro, mentre Domenica Live resterà sempre al suo posto con la sua ormai storica presentatrice.

Il vero rapporto di Mara Venier e Barbara D’Urso

Ecco qualche dettaglio del rapporto (sia lavorativo che personale) tra Mara Venier e Barbara d’Urso all’alba della nuova stagione televisiva Rai e Mediaset:

“Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E’ una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi alla domenica! Lei ha un pubblico consolidato, fa bene il suo lavoro, è una grande professionista, per cui io posso solo soltanto dire che ho una profonda stima per lei e credo che vincerà sicuramente. Io farò il mio lavoro e voglio farlo al meglio, non ci penso lontanamente a mettermi in competizione con Barbara.”

A proposito delle due emittenti nazionali: pare che il suo contratto con la Rai durerà solo un anno, al termine del quale potrebbe cedere alla nostalgia del ‘Biscione’:

La Venier chiarisce: “Con la Rai solo per un anno”

“Mi mancherà Maria, mi mancherà il rapporto professionale, ma umanamente ci continuiamo a sentire, ci sentiamo molto spesso. La prima telefonata quando ho avuto la certezza di fare Domenica in l’ho fatta a lei che mi ha detto : vai. Voglio molto bene a Maria, mi mancherà Tu si que vales, mi sono molto divertita con Rudy, Gerry, Teo, con il quale litigavo ma mi mancheranno tutti molto. Sono stati 4 anni della mia vita, anche un po’ difficili, grazie a tutti loro li ho superati bene. Con Alessia ci vediamo spessissimo, è una ragazza a cui voglio molto bene, ho conosciuto davvero poche persone leali come Alessia, merita tutto il successo possibile, una grande professionista. Con Mediaset mi sono lasciata molto bene, ho ottimi rapporti con Piersilvio, con Restelli. Il rapporto con Mediaset finisce momentaneamente, io con la Rai ho firmato per ora solo per un anno.”