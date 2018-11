0 CONDIVISI Condividi Tweet

A parte la dolcezza e la drammaticità del lungo sfogo di Elena Santarelli a Domenica In, c’è qualcos’altro che ha caratterizzato i toni del fine settimana italiano: Mara Venier furiosa con Barbara D’Urso. L’avete notata la pesante frecciatina che circola sui social?

La frecciatina di Mara Venier furiosa con Barbara D’Urso: tempo di chiamare gli avvocati?

La guerra tra regine della domenica continua: per chi volesse un “riassunto delle puntate precedenti” può dare uno sguardo all’ironico (ma ben dettagliato) Selvaggia Lucarelli, che prova a spiegare come le due presentatrici se le stiano dando di santa ragione pur di conquistare la vetta degli ascolti e il favore del pubblico.

Questo testa a testa continuerà almeno fino a maggio 2019, dato che i salotti pomeridiani termineranno entrambi a fine stagione televisiva. Finora i toni sono stati altalenanti: una Mara Venier furiosa con Barbara D’Urso ha dichiarato ha scritto sul suo profilo social «La miseria umana e intellettuale inevitabilmente si cerca e si attrae».

Il punto di vista della D’Urso e la risposta lapidaria della presentatrice Rai

Una sempre super sorridente ‘Carmelita’, invece, ha rilasciato più di una dichiarazione ai settimanali in cui ha rassicurato tutti così: «Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale». Tuttavia, ci ha tenuto lo stesso a criticare velatamente la collega Rai insinuando che avesse alcuni comportamenti scorretti, come quello ad esempio di mettere like ai commenti dei suoi haters.

La risposta a questa velata accusa è stata un’altrettanto velata “minaccia” della Venier: «Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato». Insomma, i toni si stanno davvero alzando!

Leggi anche la polemica relativa all’ospitata di Ornella Muti e Naike Rivelli a Domenica In e tutte le critiche dai social che si sono scatenate.