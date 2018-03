Mara Venier piange a L’Isola dei Famosi per la scomparsa di Fabrizio Frizzi

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quando è morto Fabrizio Frizzi un vuoto enorme si è fatto largo in tutto il mondo della televisione. Tutti i programmi tv sono ricominciati, ma con tristezza e tanto dolore. Mara Venier piange a L’Isola dei Famosi appena Alessia Marcuzzi menziona l’amico scomparso domenica notte per salutarlo un’ultima volta. Un vero colpo al cuore per l’opinionista, che non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta.

Mara Venier piange a L’Isola dei Famosi durante l’omaggio a Fabrizio Frizzi

La decima puntata de L’Isola dei Famosi è cominciata con il sentito omaggio di Alessia Marcuzzi al collega scomparso: “Lasciatemi fare un grande saluto per una delle persone più gentili ed educate che abbia mai conosciuto nella mia vita“. Fabrizio Frizzi, storico volto Rai, è stato un personaggio amato anche dal pubblico di Canale 5.

Sono state proprio le parole della Marcuzzi a far commuovere la Venier, che ha spesso collaborato con l’ex conduttore de L’Eredità. Alessia le è stata accanto e l’ha consolata con un grande abbraccio prima di dare il via alla puntata dello show. Lo spettacolo deve continuare, anche quando si è giù di morale. Prima di andare in onda, infatti, Mara ha postato una foto sul suo profilo Instagram lasciando intendere il suo stato d’animo appassito: “Stasera così, con tanta tristezza nel cuore“.

Le lacrime di Antonella Clerici in diretta tv

Non solo Mara Venier, anche Antonella Clerici ha aperto la puntata de La Prova del Cuoco nel silenzio più totale e con la voce spezzata dal pianto: “Non riesco neanche a parlare da due giorni. Sono passata poco fa dallo studio dell’Eredità e c’è un tavolino con dei fiori che la gente comune e chi lavora qui ha lasciato con scritto: ‘Ciao Fabrizio’. Qui c’è un silenzio surreale, vorrei trasferirvi questo a casa, dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto davvero bene. Piangono tutti, dal guardiano al direttore generale, non c’è differenza. Anche se mi costa tantissimo essere qui, ho pensato a lui, che è stato qui malgrado tutto quello che aveva. E allora andiamo avanti a fare il suo lavoro che è quello che lui avrebbe voluto. Continuiamo per lui, Fabrizio, per te”.