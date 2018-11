0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier sostituita da Alba Parietti alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Da quando la conduttrice veneta ha lasciato Mediaset per tornare in Rai e presentare il suo amato Domenica In, ha lasciato più di una poltrona vuota. Tra queste anche quella del famoso reality di Canale 5.

Mara Venier sostituita da Alba Parietti: sarà lei la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi?

A svelare la notizia è il settimanale Oggi. Pare proprio che gli autori del reality abbiano contattato la nota soubrette per offrirle il posto di opinionista che un tempo era di Mara Venier. Alba Parietti ha già ricoperto questo ruolo presso altre trasmissioni e non dovrebbe essere un problema per lei cimentarsi in questa nuova avventura. La showgirl sta valutando la proposta e intanto il pubblico resta in attesa.

Molti spettatori da casa vorrebbero che fosse ancora la bionda conduttrice a vestire i panni di opinionista de L’Isola dei Famosi, ma sappiamo bene che Mara Venier è troppo affezionata al suo Domenica In per lasciarselo scappare ancora una volta. Il suo ritorno a casa è stato clamoroso e riscuote grande successo, come confermano gli ascolti della domenica che sono puntualmente e nettamente superiori a quelli di Domenica Live con Barbara D’Urso.

Tutto pronto per L’Isola dei Famosi?

I preparativi per L’Isola dei Famosi sono in corso, ma molti punti interrogativi devono ancora essere risolti. Alvin prenderà il posto di Stefano De Martino in qualità di inviato speciale, ma chi sostituirà Daniele Bossari come secondo opinionista? Il conduttore sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva e non potrà presenziare allo show, quindi la domanda è lecita. Intanto si attende la risposta di Alba Partietti che, proprio come ha fatto Iva Zanicchi a Tu sì Que Vales, dovrà essere all’altezza di Mara Venier che l’ha preceduta. Intanto la conduttrice viene menzionata da Simona Ventura a CR4 di Piero Chiambretti, sta per cominciare una nuova lite social?