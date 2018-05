430 CONDIVISI Condividi Tweet

È ufficiale: Mara Venier torna a Domenica In. La conferma corre sui social, precisamente sull’account Instagram della conduttrice. Lo storico volto di Rai 1 torna a casa e pubblico e colleghi non possono che esserne felici. Cristina Parodi, comunque, non lascerà del tutto la trasmissione. Nonostante il flop di quest’anno, la giornalista continuerà la conduzione affiancata dalla Venier. Alla Parodi spetterà la prima parte del programma dove saranno trattati temi d’attualità, mentre Mara avrà il compito di dedicarsi alla parte dell’intrattenimento pomeridiano.

Mara Venier torna a Domenica In: concorrenza con Barbara D’Urso?

La Venier torna in Rai e lo annuncia postando un video di molti anni fa quando ancora era al timone della trasmissione della domenica. Lo stesso filmato è stato condiviso dal marito Nicola e, quando una fan ha commentato con un caloroso “Ben tornata a casa“, la conduttrice ha risposto “Grazie” senza lasciare spazio ad ulteriori dubbi sulla faccenda.

La Mara Venier opinionista all’Isola dei Famosi è ormai andata per far spazio alla Mara Venier padrona di casa Rai. Ci sarà concorrenza con Barbara D’Urso? Sicuramente solo per lo share, una mera questione di numeri, in quanto le due sono molto amiche e si stimano a vicenda. Non dimentichiamo che Mediaset è stata dimora di Mara per parecchio tempo e il pubblico l’ha accolta con entusiasmo.

Tutte le novità della Rai

La Venier che torna a Domenica In non è l’unica novità dei palinsesti Rai. Molte cose stanno per cambiare. La prima è che Antonella Clerici non condurrà più La Prova del Cuoco e sarà sostituita da Elisa Isoardi. La bionda conduttrice pare non l’abbia presa molto bene. Infine, Tiberio Timperi condurrà La Vita in Diretta al posto di Marco Liorni in quanto quest’ultimo sarà impegnato a presentare L’Eredità, rimasta orfana del compianto Fabrizio Frizzi.