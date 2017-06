1 CONDIVISI Condividi Tweet

Marcello Cirillo contro Magalli: il cantante de I Fatti Vostri ha commentato l’atteggiamento del conduttore definiendolo ‘incattivito’, e spiegandone le ragioni.

Nel cinema abbiamo tanti esempi di supereroi, simboli del bene e della giustizia, che ‘vivono abbastanza da diventare i cattivi’: Batman/Cavaliere Oscuro, Spiderman,per citare i più famosi, e molti altri. C’è persino chi ha immaginato un lato malvagio di Gianni Morandi!

Il lato oscuro di Giancarlo Magalli secondo l’ex collega de I Fatti Vostri

Tornando al piccolo schermo, è da giorni che impazza il botta e risposta tra Magalli e Adriana Volpe licenziata in seguito ad un annuncio dello stesso presentatore a Radio M20. Insieme a lei, anche Cirillo sembra essere stato fatto fuori dal cast.

La prima reazione del cantante TV è stato scrivere una lettera a mezzo social, che diceva così: “Prima di sparare… pensa! Caro Magalli, questa tua voglia infinita di scrivere sui social, stavolta ti ha fatto perdere il senso della verità” ha scritto Cirillo argomentando un pensiero che, evidentemenete, nasce da trascorsi passati ma mai palesati: “Non ho parlato per mesi, nonostante fossi al corrente di tutto, non ho pubblicato niente per rispetto all’azienda nella quale lavoravo (…) Sei stato per anni il mio capitano, però la fascia bisogna guadagnarsela sul campo (…) La fascia al braccio per me tu l’hai persa ma nonostante tutto, ti auguro di avere tanto successo.”

Dopo questa prima pesante frecciatina di Marcello Cirillo contro Magalli, il presentatore ha risposto: “Non sono decisioni che ho preso io. Servo come parafulmine e qualcuno poi sfoga il nervosismo, lo ha già fatto Adriana Volpe e adesso anche Marcello. Qui tutti quelli che vengono allontanati cercano una spalla su cui incaz*arsi“.

Dopo questa replica, il cantante ha deciso di parlare senza freni dalle pagine di Adnkronos: “”Giancarlo Magalli le sta sparando grosse da tanto tempo, non vorrei fosse entrato nell’idea di impunità televisiva. Io ho solo scritto una lettera con il cuore in cui ho consigliato al mio amico storico ‘prima di sparare pensa’ e di cominciare a prendersi delle responsabilità di quello che si dice, di non celarsi sotto l’ironia. Adesso tutti dicono ‘Giancarlo è ironico’.

La stoccata finale di Marcello Cirillo contro Magalli: “Ecco perché è diventato cattivo”

Secondo lui, però, l’ironia non c’entra niente: “Io penso che lui ad un certo punto della sua carriera abbia fatto una virata, forse perché evidentemente la vita lo ha portato ad essere un po’ più cattivo con gli altri. Non lo so, e mi dispiace se fosse per questo motivo. Però improvvisamente lui ha cominciato a non apprezzare il mondo che gli stava vicino, è come se gli facesse ombra“.

L’ultima dichiarazione di Marcello Cirillo contro Magalli e riguardo i licenziamenti da I Fatti Vostri riguarda il motivo della loro uscita dal cast: “Si sapeva da mesi che io e Adriana Volpe non ci saremmo stati. Il motivo lo so, ma non lo dirò nemmeno sotto tortura“.