Marco Della Noce dorme per strada dopo essere finito sul lastrico. A rivelarlo è il comico stesso, diventato famoso tra i protagonisti di Zelig con le sue performance di capo meccanico in tuta rossa Ferrari. L’attore, che ha partecipato anche a programmi di successo come Mai dire gol e L’ottavo nano, è ora costretto a vivere in auto a Lissone, in provincia di Monza.

L’interprete del capo meccanico del “bocs Ferrari”, Oriano Ferrari, celebre per i “boxer” di Luca Cordero di Montezemolo e gli scherzi a “Sochmacher”, ha lanciato un disperato grido d’aiuto.

“Io facevo ridere tutti ma ora nessuno riesce a restituirmi il sorriso”, ha raccontato al Corriere della Sera. Una situazione simile a quella di un altro comico finito per strada, Roberto Sassetti. Nel caso di Della Noce, la colpa è di un divorzio travagliato e di un giudice che ha fissato un assegno troppo corposo per il mantenimento dei figli.

Così Marco è stato sfrattato e la sua partita Iva è stata pignorata per pagare gli alimenti alla moglie. Un giorno, ha preso una manciata di vestiti e li ha gettati in fondo al bagagliaio. Con un cuscino per dormire, si è adattato a questa nuova realtà. Fortunatamente gli amici del bar di sempre non sono stati gli unici a dargli una mano. Dopo aver saputo quello che il loro collega sta passando, un gruppo di attori e cabarettisti italiani ha deciso di aiutarlo.

Marco Della Noce dorme per strada: i colleghi in aiuto

Personaggi del mondo del cinema, della tv e del teatro, tra cui Stefano Chiodaroli, Francesco Rizzuto, Enzo Polidoro ed Eugenio Chiocchi, stanno cercando di organizzare una serata con spettacoli per raccogliere fondi da dare al cabarettista. “Cercheremo anche di sensibilizzare l’amministrazione comunale di Lissone affinché possa trovare al più presto al collega che per ora dorme in automobile una sistemazione dignitosa”, ha detto il mago Francesco Scimemi.