520 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Garofalo, il ballerino e coreografo che dal 2009 era uno dei professori di danza per Amici di Maria De Filippi, si è spento nella notte del 19 aprile a 62 anni. Da tempo combatteva con una brutta malattia. I funerali si terranno venerdì 20 aprile alle 14:30 alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Amici e colleghi hanno voluto ricordare sui social la sua figura. A colpire sono state soprattutto le parole di Lorella Cuccarini, che con lui aveva collaborato fin dagli anni Novanta, i tempi di Buona domenica.

Marco Garofalo: Amici in lutto

“Eri uno dei più talentuosi. Quanti balletti abbiamo realizzato insieme… quanto sudore, quanti sogni condivisi… Riposa in Pace Marco e salutami Silvio”, ha scritto Cuccarini sulla sua pagina Instagram. “Un grande dolore!!!!!”, ha scritto su Twitter la ballerina e showgirl Rossella Brescia. “Ci mancherai Marco… quanti ricordi! Cinecittà e sala prove con te indimenticabile”.

Luca Tommassini, il nuovo direttore artistico di Amici, ha ricordato il collega e amico su Instagram: “Qualche settimana fa ho rivisto Marco dopo tanti anni, felice di poter lavorare ancora nonostante la malattia… felice di essere nel cuore di Maria che non lo ha mai dimenticato… nessuno potrebbe mai dimenticare quel ragazzo ‘Pasoliniano’ che io ho conosciuto quando avevo 9 anni…. un amico, un maestro… ciao Marco”.

Marco Garofalo: il coreografo ricordato sui social

La morte di Marco Garofalo ha colpito anche Lucio Presta, agente di molti conduttori e marito di Paola Perego: “Una preghiera per Marco Garofalo, che ti sia lieve la terra amico mio. Buon viaggio e riposa in pace. Grazie per la tua sincera amicizia”. Niccolò Presta, figlio di Lucio, ha invece scritto: “Qui mi davi lezioni di vita. Le hai date a tutti noi soprattutto nell’ultimo periodo. La notizia me l’ha data un caro amico in comune. Mi spiace non essere lì per darti un ultimo saluto. Addio Maestro, fai danzare le stelle”. Commentando questo post, anche Rita Dalla Chiesa ha voluto salutare Marco così: “Ne farà danzare anche una che l’ha preceduto da poco… guardiamo il cielo, ci regaleranno uno spettacolo bellissimo”. Chiaro il riferimento a Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo scorso.

Luciano Cannito, ex professore di Amici, ha salutato Garofalo così: “Sembravi burbero, ma eri l’uomo più buono del mondo. Generoso, schietto e sincero. Un abbraccio e le con doglianze più sentite alla splendida famiglia di Marco Garofalo”.