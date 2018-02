243 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Liorni a Reazione a catena: sarebbe questa la strategia di Viale Mazzini per la prossima edizione del game show dell’ammiraglia Rai. L’annata 2017 si è conclusa lo scorso 19 settembre con l’arrivederci di Amadeus, alla guida del quiz dal 2014. Ora il conduttore veronese è impegnato su due fronti.

Da una parte Soliti ignoti – Il ritorno, che ha un buon successo di pubblico nell’access prime time, con una media di cinque milioni e mezzo di spettatori e share tra il 18 e il 20%. Dall’altra Stasera tutto è possibile, che su Rai 2 in prima serata tiene botta con il suo share tra il 5 e il 6%.

Con il suo doppio impegno costante, il divertente gioco di “ginnastica mentale” di Rai 1 ha bisogno di un nuovo padrone di casa. A tal proposito è spuntato il nome di Marco Liorni, al momento in coppia con Francesca Fialdini a La vita in diretta. Dopo l’addio di Cristina Parodi, però, la gestione del programma di punta del pomeriggio Rai ha lasciato insoddisfatti i vertici. Ascolti troppo bassi e una rincorsa continua al leader del daytime, Pomeriggio 5.

Per mettere in discussione lo strapotere Mediaset, si pensa così ad una rivoluzione totale. A partire da Domenica In, con un cambio della guarda annunciato in attesa di conferma ufficiale: Caterina Balivo scalza Cristina Parodi alla conduzione. Una sostituzione che nella prossima stagione innescherebbe un vero e proprio effetto domino.

Marco Liorni a Reazione a catena?

Secondo l’indiscrezione di TvZoom, Liorni è quel volto pulito dell’infotainment Rai al quale affidare un programma nel quale l’elemento centrale è costituito dall’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti.

Reazione a catena, d’altronde, ha sempre puntato sull’alternanza dei conduttori. Le prime tre edizioni, dal 2007 al 2009, sono state condotte da Pupo. Le successive quattro, dal 2010 al 2013, sono state affidate a Pino Insegno, mentre dal 2014 Amadeus è stato al timone dello show. Sarà proprio Liorni ad aprire un nuovo ciclo?