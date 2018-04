8 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Liorni condurrà Sabato Italiano su Rai 1. È questa l’indiscrezione che ha preso piede nelle ultime ore, riportata da TvBlog. La Rai sta lavorando ai programmi di punta del palinsesto autunnale 2018 e i vertici di viale Mazzini preparano una serie di cambiamenti significativi per dare una svolta alla prossima stagione televisiva. Una piccola rivoluzione riguarda proprio la difficilissima fascia del sabato pomeriggio, dominata dalla specialista Mediaset, la regina degli ascolti Silvia Toffanin, conduttrice su Canale 5 di Verissimo.

Novità: Marco Liorni condurrà Sabato Italiano

Liorni, dato con Venier e Isoardi tra i tris d’assi di casa Rai in procinto di cambiare aria, passerebbe così ad una conduzione in solitaria dopo tanti anni in cui ha diviso la scena con una partner. Il giornalista, attualmente al timone di La vita in diretta, sarebbe destinato allo spazio che in questa stagione è occupato da Eleonora Daniele. La presentatrice, invece, vedrà il suo Storie Italiane ampliato nel day time di Rai 1.

Marco Liorni: Reazione a Catena scalzato dal sabato di Rai 1

Il nuovo Storie Italiane dovrebbe iniziare alle 10 per proseguire fino alle 11:40, quando la linea passerà alla rinnovata versione di La prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi. Mentre il format di Sabato Italiano dovrebbe rimanere simile: storie, approfondimenti, cronaca, in una chiave leggera in pieno stile infotainment. In tal senso, Liorni è un professionista indiscutibile. Per lui, quindi, niente L’Eredità (Amadeus e Alessandro Greco sono i papabili) né Reazione a Catena (in pole position c’è Gabriele Corsi).

Daniele, invece, non viene promossa a La vita in diretta ma oltre a vedere aumentato il suo spazio mattutino di Storie Italiane, dovrebbe avere altro in ballo. L’ipotesi, scrive TvBlog, è che le vengano concessi serate di approfondimento dedicate al mondo femminile il mercoledì sulla falsariga di Donne al bivio, condotto anni fa da Danila Bonito.