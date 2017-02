3 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono chiare e nette le parole di Marco Liorni sulla la cronaca nera in tv: l’emotività va messa da parte per fare spazio all’attualità. In una intervista concessa al Giornale, il conduttore di La vita in diretta ha preso posizione sulla spettacolarizzazione dei casi più spinosi nei rotocalchi televisivi. Per il “bravo ragazzo” della Rai l’audience non può dettare legge, come già dichiarato in passato dalla sua partner Cristina Parodi e da Fiorello.

“Io sono per il pluralismo, senza censure su alcun tema, senza timori di trattare argomenti sociali spinosi”, ha raccontato Liorni. “Da quando ho cominciato questo mestiere ho sempre seguito una linea: essere se stessi, solo così la gente ti apprezza”. La cronaca può essere affrontata, ma “dipende sempre da come la tratti. Noi non parliamo di tutti i casi, ma di quelli che diventano dei gialli”.

Marco Liorni sulla la cronaca nera in tv: le sue parole

Omicidi, femminicidi, tragedie quotidiane vengono analizzati soltanto quando hanno una precisa valenza sociale. Sono i casi “di cui parla la gente”, ammette Liorni, “sui quali si può sviluppare una storia, che non ti danno solo la botta emotiva, ma invece portano a condividere con il pubblico una riflessione. Non è necessario fare sensazionalismo”, ha specificato. Una scelta che il pubblico sembra apprezzare: ora che La vita in diretta è stato riunificato (dalle 15.30 alle 18.40), i dati d’ascolto sono migliorati.