Marco Liorni e il suo nuovo programma debuttano sabato 15 settembre su Rai 1. Italia Sì sarà un esperimento particolare per uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Una sorta di talk simil-talent nel quale persone comuni e personaggi noti racconteranno, da una pedana, le loro storie. La collocazione in palinsesto nella fascia pomeridiana lancerà la sfida a Verissimo, rotocalco di Canale 5 con cui Liorni aveva iniziato a muovere i primi passi nel 1996. “Il progetto lo avevo proposto due anni fa a Rai 1, ma sarebbe stato un appuntamento quotidiano e non settimanale” ha raccontato il giornalista a Vanity Fair.

Marco Liorni nuovo programma in arrivo

“È stata come una gravidanza, con questo bambino che aveva fretta di nascere” ha spiegato. “L’estate è stata tutta un mettere a punto e siamo convinti che questo programma abbia un’anima chiara, che scopriremo insieme. Il sabato pomeriggio è una giornata particolare, non è ancora di festa, ma possiamo sentirne il profumo e siamo noi i primi a sforzarci di assaporarlo”. Tra gli ospiti – non ancora ufficiali ma quasi confermati – ci saranno Rita Dalla Chiesa e Elena Santarelli.

Marco Liorni, Instagram per presentare Italia Sì

Italia Sì arriva dopo i sette anni passati a La vita in diretta. L’addio al contenitore pomeridiano di Rai 1 è stato particolarmente doloroso: “Non ho passato un periodo molto bello ma, siccome sono zen e resiliente, alla fine prendo sempre il buono di quello che mi capita. Lo facciamo un po’ tutti: se le cose non fossero cambiate, per esempio, non avremmo potuto sperimentare questo nuovo programma. Alla fine c’è sempre del buono in tutto, o quasi”. La nuova stagione con Timperi e Fialdini? “Stavo lavorando e sono riuscito a seguire solo gli ultimi venti minuti e, anzi, approfitto per rifare un grosso in bocca al lupo a Francesca, a Tiberio e a tutto il gruppo di lavoro. La vita in diretta è un programma tosto, faticoso ed è normale che, dopo sette anni, senti un po’ la differenza”. Tutto passato, in attesa di sabato 15: su Instagram l’entusiasmo del pubblico inizia a farsi sentire.