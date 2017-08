85 CONDIVISI Condividi Tweet

A più di un anno dal loro battibecco durante La Vita In Diretta e, soprattutto, all’alba di una nuova collaborazione sul piccolo schermo con la presentatrice Francesca Fialdini, vengono fuori nuove riflessioni di Marco Liorni su Cristina Parodi, che quest’anno ha deciso di ‘abbandonarlo’ per la conduzione di Domenica In.

Le dichiarazioni di Marco Liorni su Cristina Parodi: “Ecco com’era il nostro rapporto in studio”

Insieme hanno rivoluzionato lo stile del programma di Rai 1 – che ripartirà ufficialmente l’11 settempre – ma adesso il presentatore si ritroverà con una nuova collega, pronto per iniziare una nuova avventura. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, tuttavia, si parte dal passato e dalle impressioni di Marco Liorni su Cristina Parodi: “Siamo stati davvero bene in questi tre anni. Siamo due persone miti. C’era grande equilibro nella conduzione, ci alternavamo.”

Cosa si aspetta adesso dalla nuova co-conduttrice Francesca Fialdini? “Adesso dovremo inventarci un altro tratto distintivo del programma. Con lei ci siamo visti un paio di volte in riunione, ma conoscersi è un’altra cosa […]. Dovremo costruire il rapporto, anche fuori onda. Poi, nel corso delle puntate, troveremo la formula giusta. Scherzando le ho detto che lei è la novità principale, avrà tutti gli occhi addosso e di non appoggiarsi troppo a me, se no rischia di cadere“ conclude, ridendo.

Tutto pronto per salpare con la nuova edizione: le novità de La Vita In Diretta 2017/2018

Liorni tuttavia ha un consiglio per la sua nuova collega: “Le ho consigliato di essere se stessa per risultare il più possibile autentica. Se per paura o per l’emozione cerchi di sembrare altro sbagli e il pubblico se ne accorge subito”. Infine, un’occhiata in anteprima a come si evolverà La Vita In Diretta in questa nuova edizione: “Il programma cambierà: scenografia, grafica, linguaggio, contenuti, ospiti e inviati. Senza allontanarsi troppo dalla tradizione, c’è tanta voglia di rinnovare”.