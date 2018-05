Marco Liorni va via dalla Rai? Il conduttore è rimasto senza programma

445 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Liorni va via dalla Rai? Sembra quasi che il conduttore non abbia scelta visti gli ultimi avvenimenti. Liorni conta 7 anni consecutivi sul primo canale di Stato, facendo concorrenza solo a Franco Di Mare. Mai un gossip scomodo sul suo conto, mai una parola fuori posto: un uomo tutto d’un pezzo, una faccia pulita come se ne vedono poche oggi in tv, sempre garbato e col sorriso stampato in faccia. Allora come mai vi è l’ipotesi che possa andarsene dalla Rai? Per il semplice motivo che non gli è ancora stato affidato alcun programma da condurre, il che fa pensare visto che manca un mese alla presentazione dei nuovi palinsesti 2018/2019.

Marco Liorni va via dalla Rai? L’ipotesi da non scartare

Quest’anno i cambiamenti in Rai sono davvero tanti. Il primo è quello di Antonella Clerici che lascia La Prova del Cuoco per dedicarsi a Sanremo Young e altri format serali per fare spazio a Elisa Isoardi. Flavio Insinna dovrebbe prendere il posto di Carlo Conti a L’Eredità e Mara Venier torna a Domenica In per condurre insieme a Cristina Parodi.

In tutto questo mescolare di conduttori e programmi, Marco Liorni ha ceduto il suo posto a La Vita in Diretta a Tibrio Timperi per migrare verso il pre-serale Reazione a Catena. Questo era quello che si sapeva fino a poco tempo fa. A poco più di un mese dalla presentazione dei palinsesti 2018/2019, Liorni è stato sostituito da Gabriele Corsi del Trio Medusa, rimanendo a corto di lavoro. Insomma, Liorni sembra essere fuori dai giochi, chi sa che non abbia qualche asso nella manica ancora nascosto.

Quale sarà il futuro di Liorni?

Al conduttore sono stati accostati numerosi ipotetici programmi da presentare tra cui Domenica In, L’Eredità e un fantomatico pomeridiano del sabato. La scelta che si stava concretizzando era quella verso Reazione a Catena, ma qualcosa è andato storto. Quali saranno le sorti del conduttore, se ancora in Rai o presso altre reti, lo scopriremo a breve.