Che ci fanno insieme Marco Mengoni e Tiziano Ferro? Di recente girano molte voci sul loro conto, e no, non si tratta di una collaborazione canora, e neanche di un film in cui entrambi debutteranno come attori… C’entra, però, il piccolo schermo:

Marco Mengoni e Tiziano Ferro insieme per condurre un programma TV

A mettere in giro questa insinuazione è stato il settimanale Vero, che, pubblicando un bel primo piano del cantante ex concorrente di X-Factor ha scritto: “Marco Mengoni in #Televisione con un suo #Show su #Rai1 ma non da solo… un altro #cantante sarà al suo fianco… forse Tiziano Ferro”?

Da lì la notizia è cominciata a rimbalzare, alimentando le speranze dei fan che, a quanto pare dai primi commenti, amerebbe molto vederli insieme: “Ma magari sarebbe stupendo. Desidero vederli assieme da tanto!“. Niente ancora di confermato, il settimanale l’ha diffusa come’indiscrezione.

Marco Mengoni e Tiziano Ferro hanno entrambi molta familiarità col piccolo schermo: data la loro enorme popolarità e, soprattutto per quanto riguarda il secondo, una carriera che vanta quasi 20 anni di presenza su e giù dai palchi italiani e inernazionale, gli artisti sono stati spesso ospiti di show televisivi.

Quando abbiamo visto i due cantanti in TV?

Ricordiamo, ad esempio, la divertente incursione di Tiziano nel programma ‘Facciamo che io ero” in cui insieme a Virginia Raffaele imita Maria De Filippi e fa sorridere il pubblico Rai. Poco più di un anno fa, invece, abbiamo assistito al bellissimo commovente monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni.

In quell’occasione il cantante ha cantato ‘Guerriero’, mentre il protagonista del video sedeva in studio ad ascoltare le parole della conduttrice, un’ode contro all’amicizia e alla vita in contrasto col bullismo e la solitudine.

Insomma, entrambi ci hanno già emozionato molto, se davvero conducessero un programma insieme ne vedremo delle belle, no?